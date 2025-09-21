Verso le regionali, Giacomelli: “Agricoltura sotto attacco, le mie proposte per risollevare il settore”

Grosseto. “L’agricoltura toscana è sotto attacco: l’intrusione salina nella pianura di Grosseto sta bruciando le nostre colture e rischia di compromettere in modo irreversibile la produttività dei terreni. È chiaro che siamo davanti a un’emergenza non più rinviabile”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Luca Giacomelli, candidato del Movimento 5 Stelle di Grosseto alle elezioni regionali.

“Il blocco delle concessioni all’agricoltura è del tutto inutile: non riduce i consumi e non affronta la vera emergenza – continua la nota –. Gli agricoltori non possono essere trattati come colpevoli, quando sono le prime vittime del problema. Come capolista del Movimento 5 Stelle a Grosseto propongo tre scelte concrete e immediate:

1. eealizzare bacini e acquedotti pubblici per l’agricoltura, per raccogliere l’acqua piovana e distribuirla in modo equo ed efficiente;

2. prevedere contributi agli agricoltori che scelgono di lasciare a riposo i terreni per favorire la ricarica naturale delle falde, un sacrificio temporaneo che va sostenuto economicamente, perché l’acqua torni a scorrere sotto i nostri piedi;

3. eivedere le concessioni per uso civile, che oggi consumano enormi quantità di acqua dalle falde a vantaggio di pochi privati”.

“Nella zona costiera del Grossetano ci sono campi pozzi che drenano risorse preziose e aggravano il problema del cuneo salino: si intervenga qui, prendendo l’acqua dove non si fanno danni all’ambiente e all’agricoltura. Non bastano più promesse o progetti rimandati: senza infrastrutture idriche moderne e senza una politica chiara sull’uso delle risorse idriche rischiamo l’abbandono dei terreni, la perdita di reddito per migliaia di famiglie e il collasso del nostro sistema agroalimentare – termina Giacomelli -. L’acqua è vita, è lavoro, è futuro: senza bacini, senza acquedotti pubblici e senza giustizia nell’uso delle risorse idriche, l’agricoltura toscana non ha prospettiva. Io mi impegno a portare questa battaglia al centro del programma del Movimento 5 Stelle, perché il tempo delle attese è finito”.