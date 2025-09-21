Rimborsi spese, la maggioranza: “Borghi si è sempre comportato con correttezza”

Gavorrano (Grosseto). La coalizione Gavorrano Progressisti Uniti respinge “con forza l’attacco che l’opposizione gavorranese ha fatto in questi giorni all’assessore Massimo Borghi”.

“Il centrodestra, capeggiato dal capogruppo Maule, non si smentisce mai e, per l’ennesima volta, cerca di colpire sul piano personale l’assessore Borghi – continua la nota della maggioranza –. Le accuse mosse hanno semplicemente dell’incredibile e non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti. Maule e la sua compagine cercano di fare scalpore, probabilmente, essendo in campagna elettorale hanno necessità di dare prova della loro esistenza, mistificando il comportamento sempre integerrimo dell’assessore Borghi”.

“Mai e poi mai è stato addebitato al Comune un solo euro che non fosse dovuto alla copertura delle funzioni amministrative alle quali è tenuto Borghi, in quanto, come assessore alla legalità, è stato nominato coordinatore regionale di Avviso Pubblico-Comuni e Regioni contro le mafie e la corruzione e membro della commissione regionale Anci sui beni confiscati alle mafie – sottolinea il comunicato -. Le gravi accuse del centrodestra nei confronti del nostro assessore, secondo le quali, a loro modo di vedere le cose, Borghi dovrebbe dimettersi, sono le seguenti: aver portato a rimborso un pasto con due panini con la mortadella e aver usato la propria Fiat Panda del 2010 per raggiungere la sede dei convegni al quale era chiamato in qualità di assessore del Comune di Gavorrano”.

“Premesso che vogliamo sorvolare sul lauto pranzo fatto di ben 2 panini, va comunque ricordato come, per la maggior parte delle trasferte, Borghi non abbia mai chiesto il rimborso per i pasti – prosegue la maggioranza -. Riguardo alla mobilità, invece, va evidenziato come Borghi abbia utilizzato i trasporti pubblici ogni qualvolta la sede e gli orari delle trasferte lo abbiano reso possibile. Infatti, ha utilizzato la propria auto solo quando i collegamenti sono praticamente impossibili con i treni come a Suvignano, Siena o Cascina. Venendo al Consiglio ci preme dire che il centrodestra non ha scoperto nessun vaso di pandora. Questa amministrazione non ha nulla da nascondere e gli atti lo dimostrano. Abbiamo chiesto la modifica della mozione presentata dal centrodestra poiché è nostra intenzione adottare il nuovo modello di richiesta rimborsi di missione, conforme alla normativa vigente e a quanto previsto nella proposta di regolamento. Approvare un regolamento comporta un inutile appesantimento dell’attività amministrativa soggetta a continui aggiornamenti. Abbiamo dato la nostra disponibilità ad adottare il nuovo modulo nel pomeriggio stesso. Ma tale proposta è stata immediatamente respinta”.

“Concludiamo ribadendo la piena fiducia nei confronti di Borghi e lasciando all’opinione pubblica il giudizio sull’operato di questa opposizione che non perde mai l’opportunità di attaccare sul piano umano la persona, con tutto ciò che ne consegue – termina la nota -. Ci chiediamo, infine, se sia corretto che a chiedere le dimissioni sia proprio un personaggio come Bartolozzi, eletto con i voti del centrosinistra e poi entrato tra le fila di Forza Italia. Chi si dovrebbe dimettere per rispetto degli elettori dovrebbe essere proprio lui”.