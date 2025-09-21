Home CronacaPerturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti su tutta la Toscana
Perturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti su tutta la Toscana

Le previsioni per lunedì 22 settembre

Grosseto. Meteo in peggioramento in Toscana.

Dopo il bel tempo di questa domenica, 21 settembre, è previsto per domani, lunedì 22 settembre, il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale.

Le piogge e i temporali, che potranno assumere carattere di forte intensità, con possibili forti raffiche di vento e locali grandinate, sono previsti già dalla prima mattina sulla Toscana nord occidentale, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e la valle del Serchio e sulla costa centrale (dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi), compreso l’arcipelago a nord dell’isola d’Elba, e nel pomeriggio si estenderanno sul resto della regione.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore nella giornata di domani, lunedì 22, dalle 7 fino alla mezzanotte sulla Toscana nord occidentale e dalle 12 fino alla mezzanotte sul resto della Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

