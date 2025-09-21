Home AttualitàHyper-Sport Jet Capsule: una navicella atterra nel mare dell’Argentario
Hyper-Sport Jet Capsule: una navicella atterra nel mare dell’Argentario

di Redazione
Porto Ercole (Grosseto). Sabato 20 settembre, nel pomeriggio, agli occhi stupiti di tanti, tra di loro il Cavaliere Piero Buselli che ha scattato le foto per Artemare Club, è apparso nella Marina di Porto Ercole un mezzo in acqua tra le barche che sembrava una navicella spaziale: era incvece una delle imbarcazioni straordinarie di Lazzarini Design Studio.

Racconta il comandante Daniele Busetto, dai suoi dati dell’archivio storico di yachting, che il mini-yacht è disegnato da Pierpaolo Lazzarini, è l’Hyper-Sport Jet Capsule, misura 8,15 metri di lunghezza per 3,44 metri di larghezza, è ispirato alle navicelle spaziali, a muoverlo è un potente propulsore jet.

Pierpaolo Lazzarini è un designer viterbese noto nel mondo nautico per i suoi progetti più che innovativi, come Colossea, mega yacht sorta di stazione di attracco galleggiante per un dirigibile staccabil,e o Avanguardia, ispirato a Mazinga, con una torre di controllo sospesa sull’imbarcazione come se fosse la testa di un cigno.

Un altro avvistamento nautico straordinario di Artemare Club, grazie ai suoi tanti yacht hunters, che fanno l’Argentario una vera “perla” dello yachting.

