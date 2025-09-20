Home GrossetoVerso le regionali, Ulmi: “Sì ad energie alternative, ma senza deturpare paesaggio e produzioni agricole”
Verso le regionali, Ulmi: “Sì ad energie alternative, ma senza deturpare paesaggio e produzioni agricole”

"L'agrovoltaico può rappresentare un'opportunità, ma solo se limitato e regolato"

di Redazione
Grosseto. La Maremma ha già dato molto in termini di produzione energetica da fonti rinnovabili. La sola geotermia, nella provincia di Grosseto, produce quasi il doppio del fabbisogno energetico locale. A questa si aggiungono impianti già operativi a biomasse, fotovoltaico ed eolico. È dunque evidente che il nostro territorio contribuisce in modo significativo alla transizione ecologica, senza bisogno di ulteriori sacrifici paesaggistici e agricoli”.

Andrea Ulmi, candidato civico e indipendente alle elezioni regionali per Noi Moderati – Civici per Tomasi, interviene con fermezza sul tema delle energie rinnovabili, ribadendo la necessità di coniugare sostenibilità ambientale e tutela del paesaggio e dell’agricoltura di qualità.

Ulmi esprime una netta contrarietà all’installazione di nuove pale eoliche che rischiano di compromettere l’identità visiva e culturale della Maremma, così come alle distese di centinaia di ettari di pannelli fotovoltaici a terra, che sottraggono spazio prezioso all’agricoltura.

“L’agrovoltaico – aggiunge Ulmipuò rappresentare un’opportunità, ma solo se limitato e regolato. Deve servire a integrare il reddito delle imprese agricole, non a sostituire le coltivazioni di qualità che fanno grande la nostra provincia. Condivido la posizione delle associazioni di categoria che chiedono equilibrio e buon senso”.

La visione di Andrea Ulmi è chiara, cioè quella di promuovere un modello energetico sostenibile, ma rispettoso del paesaggio, della storia e delle vocazioni produttive della Maremma.

“La transizione ecologica – conclude il candidato di Noi Moderati-Civici per Tomasinon può diventare una nuova forma di colonizzazione industriale. Difendiamo il nostro territorio, valorizziamolo, senza svenderlo”.

