Verso le regionali: Priscilla Schiano inaugura il comitato elettorale

Porto Santo Stefano (Grosseto). Oggi a Porto Santo Stefano, in piazza Wongher, la candidata alle elezioni regionali per Forza Italia Priscilla Schiano ha inaugurato il proprio comitato elettorale, alla presenza di cittadini argentarini che hanno partecipato all’iniziativa.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e politici: il coordinatore provinciale di Forza Italia Roberto Berardi, il candidato e assessore del Comune di Grosseto Luca Agresti e il sindaco del capoluogo maremmano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il candidato Riccardo Ciaffarafà.

L’apertura del comitato elettorale ha rappresentato un momento di grande condivisione e vicinanza con la comunità, confermando il forte legame della candidata con il territorio e la volontà di portare le istanze degli argentarini e di tutta la provincia all’interno della prossima consiliatura regionale.

«La partecipazione di tanti cittadini dimostra quanto ci sia voglia di buona politica, di ascolto e di progetti concreti per la nostra terra – ha dichiarato Schiano al termine dell’iniziativa -. Insieme possiamo costruire una Toscana più giusta, inclusiva e orgogliosa delle proprie eccellenze”.

L’appuntamento di oggi segna l’inizio ufficiale di una campagna elettorale che si preannuncia intensa e ricca di momenti di confronto con la cittadinanza.