Verso le regionali, Minucci: “Mi candido ad essere l’assessore all’agricoltura”

Grosseto. “L’agricoltura maremmana, e con essa quella toscana, sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Vino, latte ovino, cereali e zootecnia sono comparti messi in crisi da costi insostenibili, burocrazia e scelte politiche sbagliate. Eppure, questo settore rappresenta la storia, l’identità e il futuro della nostra terra”.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia Grosseto.

“Per questo motivo, in caso di vittoria del centrodestra e di Alessandro Tomasi, non negherei la mia disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore all’agricoltura della Regione Toscana. Non un ruolo simbolico, ma una missione concreta: portare le esigenze reali delle aziende agricole maremmani al centro delle politiche regionali – continua Minucci –. Il settore del vino, che per anni ha trainato l’economia locale, sta affrontando una tempesta perfetta tra calo dei consumi, dazi, sanzioni e giacenze record. L’allevamento ovino, pilastro della nostra tradizione, è sotto attacco delle predazioni e costretto a trasformarsi in modo costoso e insostenibile. I cereali vengono pagati meno di 25 euro al quintale, mentre sugli scaffali pane e pasta continuano a rincarare. Persino la zootecnia e le colture erbacee tradizionali rischiano l’abbandono”.

“In questi anni la Regione Toscana ha perso di vista la vera agricoltura: finanziamenti dispersivi, bandi lenti, progetti calati dall’alto che non hanno dato reddito a chi davvero lavora la terra. Artea, che dovrebbe essere un supporto, è diventata un ostacolo – sottolinea il candidato -.

La mia priorità sarà ribaltare questo schema:

reddito garantito alle aziende che producono davvero, premiando chi ha manodopera, fatturati e volumi di produzione reali;

diversificazione del reddito agricolo, con agriturismi, energie rinnovabili sostenibili, trasformazione e vendita diretta dei prodotti;

filiera corta e logistica locale, con piccoli frantoi, distillerie, pastifici e spazi condivisi di commercializzazione, per liberare le aziende dall’ostaggio dei prezzi imposti dalla grande distribuzione;

tutela delle colture tradizionali e del pascolo, fondamentali per il presidio del territorio, la biodiversità e la prevenzione del dissesto idrogeologico;

snellimento della burocrazia e bandi rapidi, con tempi certi e congrui per i progetti”.

“Con Alessandro Tomasi e Fratelli d’Italia lavoreremo nell’interesse di tutti i toscani, ma soprattutto nell’interesse dei maremmani. La Maremma deve tornare ad essere il cuore agricolo della Toscana. Da assessore porterò in Regione la voce di chi ogni giorno si alza all’alba, lavora i campi, governa greggi e coltiva la nostra identità – termina Minucci -. L’agricoltura non deve sopravvivere: deve tornare a prosperare”.