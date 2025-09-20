Torna Scriabin Concert Series: la grande musica protagonista nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Un’intera stagione di musica di altissimo livello animerà la Chiesa dei Bigi del Polo culturale Le Clarisse grazie alla nuova edizione della Scriabin Concert Series, in programma da settembre 2025 ad aprile 2026.

Una rassegna, promossa dall’associazione musicale Scriabin diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, anche direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, come Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, che porta a Grosseto nomi affermati e giovani pianisti della scena musicale nazionale e internazionale, per un viaggio che attraversa stili e sensibilità diverse.

Main sponsor dello Scriabin concert series sono poi il Comune di Grosseto e l’orchestra Città di Grosseto. Il costo del biglietto è 8 euro, ridotto per gli allievi del “Giannetti” a 3 euro e per i soci dell’orchestra a sei euro. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il programma

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle 17.30, si apriranno domenica 28 settembre con il pianista Jacopo Mai, per poi proseguire sabato 11 ottobre con Diego Biagi e sabato 25 ottobre con Shuya Shi.

L’8 novembre sarà la volta del pianista Kirill Rogovoi, mentre il 22 novembre salirà sul palco Francesco Iapaolo.

Il 2025 si chiuderà con altri due appuntamenti: il 6 dicembre con Prapti Rajguru e il 20 dicembre con Aleandro Giuseppe Libano.

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio 2026 con Alessandro Capone, seguito il 24 gennaio da Junli He.

Il 7 febbraio toccherà a Giuseppe Cerullo, mentre il 21 febbraio sarà protagonista Massimiliano Soriente.

La rassegna proseguirà il 7 marzo con Margherita Rordorf e il 21 marzo con Alessandro Mennini.

L’11 aprile arriverà a Grosseto il pianista Jeongro Park e la stagione si chiuderà sabato 25 aprile 2026 con Mirko Galeazzi.

La Scriabin Concert Series si conferma così una delle più importanti rassegne musicali del territorio, capace di valorizzare i giovani musicisti e di offrire al pubblico occasioni uniche di ascolto nella cornice suggestiva della Chiesa dei Bigi.

«Lo Scriabin Concert Series è ormai una tradizione per Grosseto – dichiara il maestro Antonio Di Cristofano – e rappresenta un’opportunità straordinaria per avvicinare il pubblico alla musica di qualità. La nostra missione è far dialogare i talenti emergenti con artisti già affermati, creando un percorso che arricchisca non solo gli spettatori, ma anche gli stessi musicisti. La Chiesa dei Bigi, con la sua atmosfera intima e suggestiva, diventa il luogo ideale per vivere queste emozioni e continuare a far crescere la cultura musicale nella nostra città».