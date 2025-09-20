Manutenzione dei fossi in città: incontro tra Comune e Consorzio di Bonifica

Follonica (Grosseto). Si è svolto questa mattina, a Follonica, un incontro tra l’amministrazione comunale e i vertici del Consorzio di Bonifica, un momento di confronto utile per fare il punto sulla situazione idraulica del territorio e programmare gli interventi previsti per il 2026.

Al centro della riunione la manutenzione dei fossi cittadini, sia quelli periferici che quelli che attraversano il centro urbano, con particolare attenzione alla prevenzione degli allagamenti. Un tema cruciale per la città, che soffre di situazioni di criticità a causa delle piogge intense.

Il Consorzio ha confermato l’intenzione di rafforzare la collaborazione con il Comune di Follonica. L’incontro è stato un punto di partenza di una sinergia, indispensabile per garantire la sicurezza idraulica e il decoro dei corsi d’acqua.

Già dal 2025 sono previsti i primi interventi di ripulitura, in particolare sulla Gora cittadina, un’area strategica per la gestione delle acque. Parallelamente, sono stati discussi due interventi già programmati e a costo zero per i contribuenti, tra cui la sistemazione del fosso Petraia.

Naturalmente sarà necessario rispettare i periodi di tutela ambientale, come quello legato alla presenza delle varie specie faunistiche, ma le finestre temporali utili permetteranno di garantire un’adeguata manutenzione.

L’assemblea dei soci del Consorzio, in programma a breve, sarà l’occasione per definire nel dettaglio il piano degli interventi 2026.