Inaugurato il nuovo campo coperto da tennis: investiti 140mila euro

All'inaugurazione presenti l'assessore allo sport Fabrizio Rossi, l'assessore alle politiche giovanili Angela Amante, l'assessore alla cultura Luca Agresti e l'assessore al bilancio Simona Rusconi

Grosseto. E’ stata inaugurata, presso gli impianti di via Cimabue, a Grosseto, la nuova struttura coperta per il tennis, alla presenza dei soci e della squadra neocampionessa italiana Under 16.

Si tratta di un campo, il numero 7, con copertura fissa realizzato con un investimento di 140mila euro, sostenuto dal Circolo Tennis Grosseto. La struttura consente a tutti i soci di poter giocare durante l’intero anno in un ulteriore campo in terra rossa, che si aggiunge ai quattro esistenti.

All’inaugurazione presenti l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante, l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’assessore al bilancio Simona Rusconi.

Presenti inoltre il presidente e il vicepresidente del Circolo Tennis Grosseto Paolo Borghi e David Giovagnoli, il presidente regionale della Fitp, Luigi Brunetti, i delegati Luca Franci e Miller Cioni e il delegato provinciale del Coni Aldo Lorenzo Peronaci.

“Un sentito grazie all’amministrazione comunale per il sostegno. Il circolo ha sostenuto uno sforzo importante per questa struttura, che rimane a disposizione della città di Grosseto”, ha dichiarato il presidente Paolo Borghi.

“Siamo felici di sostenere il Ct Grosseto, che è uno dei migliori circoli d’Italia. I risultati sono lì a dimostrarlo – ha dichiarato Fabrizio Rossi, assessore allo sport del Comune di Grosseto -. Un investimento importante per i giovani atleti, che sono il nostro futuro”.

