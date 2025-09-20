Home Costa d'argentoEscursionista accusa una distorsione alla caviglia: soccorsa dai Vigili del Fuoco con il fuoristrada
Costa d'argentoCronacaCronaca Costa d'ArgentoCronaca Grosseto

Escursionista accusa una distorsione alla caviglia: soccorsa dai Vigili del Fuoco con il fuoristrada

L'incidente è avvenuto a Monte Argentario

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Monte Argentario (Grosseto). Nel tardo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta a Monte Argentario, in località Torre di Capo d’Uomo, a seguito della richiesta di soccorso per una donna di circa 67 anni, residente a Roma, che si trovava sul posto insieme al marito.

Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, la coppia aveva percorso la strada sterrata che conduce alla Torre. Durante il rientro, la signora ha riportato una distorsione alla caviglia con dolore esteso anche alla tibia, che le ha impedito di proseguire autonomamente.

Allertati dalla sala operativa, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’escursionista con le attrezzature di soccorso. Considerata la conformazione del sentiero e la larghezza ridotta della strada, il recupero è stato effettuato con il fuoristrada in dotazione, anziché con un toboga.

La donna è stata trasportata fino al punto di raccolta, dove ad attenderla c’era il personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasferimento nella struttura sanitaria competente.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali: Priscilla Schiano inaugura il comitato...

Auto in fiamme sull’Aurelia, incolumi padre e figlio

Auto sbatte contro segnali stradali e finisce in...

Verso le regionali, Minucci: “Mi candido ad essere...

Donna cade da cavallo: trasportata in ospedale

Viaggiano in scooter senza patente, assicurazione e casco:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: