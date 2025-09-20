Escursionista accusa una distorsione alla caviglia: soccorsa dai Vigili del Fuoco con il fuoristrada

Monte Argentario (Grosseto). Nel tardo pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta a Monte Argentario, in località Torre di Capo d’Uomo, a seguito della richiesta di soccorso per una donna di circa 67 anni, residente a Roma, che si trovava sul posto insieme al marito.

Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, la coppia aveva percorso la strada sterrata che conduce alla Torre. Durante il rientro, la signora ha riportato una distorsione alla caviglia con dolore esteso anche alla tibia, che le ha impedito di proseguire autonomamente.

Allertati dalla sala operativa, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’escursionista con le attrezzature di soccorso. Considerata la conformazione del sentiero e la larghezza ridotta della strada, il recupero è stato effettuato con il fuoristrada in dotazione, anziché con un toboga.

La donna è stata trasportata fino al punto di raccolta, dove ad attenderla c’era il personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasferimento nella struttura sanitaria competente.