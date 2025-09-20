Home Castiglione della PescaiaAuto sbatte contro segnali stradali e finisce in un canale: conducente soccorso dai Vigili del Fuoco
Castiglione della PescaiaCronacaCronaca Castiglione della PescaiaCronaca Grosseto

Auto sbatte contro segnali stradali e finisce in un canale: conducente soccorso dai Vigili del Fuoco

Incidente a Castiglione della Pescaia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 291 views
Banner

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti a Castiglione della Pescaia, in via Orsa maggiore, a seguito di un incidente stradale.

Dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, un’auto ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento.

Il conducente, e unico passeggero del veicolo, uscito autonomamente dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. L’auto era alimentata a benzina/Gpl: è stata quindi messa in sicurezza anche la bombola, evitando ulteriori rischi.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Auto in fiamme sull’Aurelia, incolumi padre e figlio

Donna cade da cavallo: trasportata in ospedale

Viaggiano in scooter senza patente, assicurazione e casco:...

Verso le regionali: weekend di mobilitazione di Fratelli...

Giovane ferito alle gambe da un’arma da fuoco:...

Diaccia Botrona, il Comune acquisice la gestione di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: