Auto sbatte contro segnali stradali e finisce in un canale: conducente soccorso dai Vigili del Fuoco

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti a Castiglione della Pescaia, in via Orsa maggiore, a seguito di un incidente stradale.

Dopo aver urtato alcuni segnali stradali lungo la via del mercato, un’auto ha perso il controllo terminando la corsa all’interno di un canale di scolo in cemento.

Il conducente, e unico passeggero del veicolo, uscito autonomamente dal mezzo, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. L’auto era alimentata a benzina/Gpl: è stata quindi messa in sicurezza anche la bombola, evitando ulteriori rischi.