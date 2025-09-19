Transizione energetica, Tosini: “Vivarelli Colonna preferisce il nucleare alle pale eoliche”

Grosseto. “Ma davvero Vivarelli Colonna pensa di difendere il nostro paesaggio unico con le centrali nucleari?”.

A dichiararlo è Lucia Tosini, candidata del Partito democratico di Grosseto alle elezioni regionali.

“Ho letto due volte le sue dichiarazioni di oggi per essere sicura che dicesse proprio così – continua la nota –. Il sindaco di Grosseto si schiera contro l’ennesimo mega progetto di pale eoliche che il suo Governo di centrodestra vuole autorizzare da Roma tagliando fuori le amministrazioni locali da ogni valutazione e decisione. Una contraddizione da non poco, ma ben venga, se l’obiettivo è sottrarre le nostre terre alla speculazione industriale energetica. Il problema è che nel dire no alle pale apre la strada al nucleare. Ma dice davvero?”.

“La transizione energetica ci sta a cuore e molto. È l’unica strada per costruire un futuro sostenibile e pulito. Ma c’è modo e modo e soprattutto non può colpire quanto negli anni con tanti investimenti pubblici e privati e tanto lavoro in Maremma è stato realizzato in produzioni di eccellenza e turismo lento, tutti legati alla fama mondiale delle nostre terre incontaminate. Il nostro territorio lo difende la Regione Toscana guidata da Eugenio Giani con una legge sulle are non idonee – termina Tosini -. Dobbiamo puntare sull’uso di aree dismesse, capannoni industriali e la realizzazione di comunità energetiche per sfruttare il sole con un fotovoltaico sostenibile. E soprattutto dobbiamo dar voce agli amministratori locali, sentinelle del territorio e portavoce delle loro comunità. È questa la transizione energetica che ci piace”.