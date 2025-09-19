Si alza il sipario sulla stagione teatrale: tutte le informazioni su spettacoli, biglietti e abbonamenti

Grosseto. La città di Grosseto si prepara ad accogliere una nuova e intensa stagione teatrale che, da novembre 2025 ad aprile 2026, animerà il Teatro degli Industri e il Teatro Moderno con un cartellone ricco di prosa, musica, danza e comicità.

La stagione teatrale

Il sipario si alzerà venerdì 7 e sabato 8 novembre, alle 21.00, al Teatro degli Industri, con “Rumori fuori scena” di Michael Frayn, esilarante macchina teatrale diretta da Massimo Chiesa.

Sempre al Teatro degli Industri, martedì 25 novembre, alle 21.00, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Maria Cassi e Leonardo Brizzi porteranno in scena “Sante donnacce”, spettacolo ironico e graffiante dedicato all’universo femminile.

La stagione proseguirà giovedì 4 dicembre, alle 21.00, al Teatro Moderno con “Brokeback Mountain”, che vedrà sul palco Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri.

Seguirà, martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, alle 21.00, al Teatro degli Industri, “Riccardo III” di Shakespeare con Vinicio Marchioni, per la regia di Antonio Latella.

Il nuovo anno inizierà sabato 10 e domenica 11 gennaio, alle 21.00, al Teatro degli Industri con “L’uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina.

Pochi giorni dopo, martedì 13 gennaio, alle 21.00, al Teatro Moderno, Massimo Ghini e Galatea Ranzi saranno protagonisti de “Il vedovo”.

Ancora, al Teatro degli Industri, sabato 17 e domenica 18 gennaio, alle 21.00, Nancy Brilli interpreterà “Il padrone” di Gianni Clementi.

Il calendario prosegue mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, alle 21.00, al Teatro degli Industri, dove Massimiliano Gallo porterà in scena “Malinconico”.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, alle 21.00, sempre al Teatro degli Industri, Emilio Solfrizzi sarà protagonista dell’“Anfitrione” di Plauto.

A seguire, venerdì 27 febbraio, alle 21.00, al Teatro Moderno, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpreteranno “Indovina chi viene a cena”.

Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo, alle 21.00, al Teatro degli Industri, spazio a “La signora delle camelie” con la regia di Giovanni Ortoleva.

Lunedì 9 marzo, alle 21.00, al Teatro Moderno, Elio porterà in scena “Quando un musicista ride”.

La danza sarà protagonista sabato 28 marzo, alle 21.00, al Teatro degli Industri con “La Duse” della compagnia Opus Ballet.

La stagione del Moderno proseguirà mercoledì 8 aprile alle 21.00 con “November” di David Mamet, interpretato da Luca Barbareschi.

La chiusura sarà affidata a venerdì 17 e sabato 18 aprile, alle 21.00, al Teatro degli Industri con “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, spettacolo firmato da Alberto Fumagalli.

“Sipario incantato”

Accanto al cartellone serale, torna anche “Sipario incantato”, la rassegna dedicata agli studenti delle scuole: “Esercizi di fantastica” (21 gennaio, Teatro degli Industri), “Arlecchino” (12 febbraio, Teatro degli Industri), “La bambola e la bambina” (12 marzo, Teatro degli Industri), “Ulisse” di e con Giacomo Moscato (23 marzo, due recite mattutine al Teatro degli Industri).

Gli incontri con gli interpreti

Accanto a “Sipario incantato”, la stagione sarà arricchita anche dagli incontri con gli interpreti, un ciclo di appuntamenti gratuiti che permetteranno al pubblico di conoscere più da vicino i protagonisti della scena. Gli incontri, in programma nel ridotto del Teatro degli Industri alle 18.15 e coordinati dal drammaturgo e formatore Federico Guerri in collaborazione con l’associazione Escargot, offriranno momenti di dialogo informale seguiti da un aperitivo.

Il percorso si aprirà sabato 8 novembre con la compagnia di “Rumori fuori scena” e proseguirà mercoledì 10 dicembre con Vinicio Marchioni e il cast di “Riccardo III”.

Domenica 11 gennaio sarà la volta di Vanessa Gravina e degli interpreti de “L’uomo, la bestia e la virtù”, mentre domenica 18 gennaio Nancy Brilli incontrerà il pubblico in occasione de “Il padrone”.

Giovedì 29 gennaio sarà dedicato a Massimiliano Gallo, protagonista di “Malinconico”, seguito da domenica 8 febbraio con Emilio Solfrizzi e il suo Anfitrione.

Il ciclo continuerà giovedì 5 marzo con il cast de “La signora delle camelie” diretto da Giovanni Ortoleva, per concludersi sabato 18 aprile con la compagnia Les Moustaches, che porterà in scena “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”.

Formazione

In collaborazione con Escargot tornano anche i laboratori di teatro, musica e movimento, rivolti a bambini, ragazzi e adulti. I percorsi previsti per l’anno 2025/2026 sono: IndustriLAB 1 (per i bambini della scuola primaria), IndustriLAB 2 (per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado), AracNETeatro (per adolescenti delle scuole superiori) e AracNETeatro Adulti. Un’opportunità di crescita e formazione che si svilupperà per l’intera stagione fino agli spettacoli finali aperti alla comunità.

Campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti prenderà il via da lunedì 22 settembre, data da cui sarà possibile prenotare un appuntamento per il rinnovo. La riconferma degli abbonamenti sarà effettuata dal 29 settembre al 4 ottobre, mentre dal 6 al 10 ottobre sarà possibile richiedere un cambio posto o tipologia di abbonamento.

I nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 15 al 24 ottobre.

I biglietti saranno invece in vendita dal 31 ottobre online su comunegrosseto.ticka.it e, dal 7 novembre, al botteghino dei teatri nei giorni di spettacolo dalle 19.00 alle 21.00.

I prezzi variano a seconda della sala: al Teatro degli Industri da 15 a 20 euro, al Teatro Moderno da 22 a 24 euro. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il “Biglietto futuro under 30” e con la formula “Speciale Università della Toscana”, che permettono l’ingresso a soli 8 euro.

Sono previste riduzioni anche per over 60, soci Unicoop, Conad, Etruria, iscritti alle associazioni culturali e ai possessori della carta dello spettatore Fts. È inoltre possibile utilizzare la Carta del Docente e la Carta della Cultura e del Merito per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.

Con questa nuova stagione, i Teatri di Grosseto si confermano punto di riferimento imprescindibile per la vita culturale della città, offrendo un cartellone che intreccia riflessione e intrattenimento, memoria e innovazione, grandi interpreti e nuove generazioni di artisti.

Campagna abbonamenti – Biglietti

Campagna abbonamenti

La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro degli Industri con le seguenti modalità.

Da lunedì 22 settembre sarà possibile prenotare un appuntamento per il rinnovo dell’abbonamento alla stagione teatrale 2025/2026 telefonando al numero 334.1030779 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17) o inviando una mail a biglietteria@teatridigrosseto.it .

La riconferma dell’abbonamento (previo appuntamento) è possibile da lunedì 29 settembre a sabato 4 ottobre.

La riconferma dell’abbonamento con cambio della poltrona o cambio della tipologia di abbonamento (previo appuntamento) sarò possibile da lunedì 6 ottobre a venerdì 10 ottobre. Qualora non fossero disponibili posti di gradimento sarà possibile rinnovare l’abbonamento nel posto assegnato durante la scorsa stagione.

I nuovi abbonamenti (previo appuntamento) potranno essere sottoscritti da mercoledì 15 ottobre a venerdì 24 ottobre.

Vendita dei biglietti

Da venerdì 31 ottobre fino al giorno antecedente ogni rappresentazione, sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/; da venerdì 7 novembre, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle 19 alle 21.

Costo dei biglietti

Teatro degli Industri

Platea e palchi centrali: intero 20 euro, ridotto 18 euro

Palchi laterali A: intero 18 euro, ridotto 16 euro

Palchi laterali B e loggione: posto unico 15 euro

Teatro Moderno

I settore di platea: intero 24 euro, ridotto 22 euro

II settore di platea e galleria: intero 22 euro, ridotto 20 euro

Biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop

Teatro degli Industri e Teatro Moderno biglietto posto unico 8 euro

Speciale Università della Toscana (riservato ai possessori della Carta Studente della Toscana)

Teatro degli Industri e Teatro Moderno biglietto posto unico 8 euro

Carta del Docente e Carta della Cultura e del Merito

Il Comune di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus sono esercenti accreditati, quindi è possibile utilizzare i voucher del Bonus docenti e della Carta della Cultura e del Merito per l’acquisto dei biglietti degli spettacoli inseriti nella stagione.

Modalità:

sia il 18enne che il docente devono registrarsi all’applicazione web del MiC (docenti: cartadeldocente.istruzione.it );

); deve essere generato il voucher per l’importo scelto, corrispondente al prezzo del titolo d’accesso che si intende acquistare;

il cliente deve presentare alla biglietteria del teatro il voucher in formato cartaceo o su supporto informatico (il voucher è nominativo e non cedibile);

la biglietteria verificherà i dati del voucher, se corretto verrà validato e l’importo scalato dal bonus del cliente.

Importante: per istruzioni del Ministero stesso, il voucher deve corrispondere all’importo del singolo biglietto e/o abbonamento; in caso di diversi biglietti, devono essere presentati tanti voucher quanti sono i biglietti che si intende acquistare.

Modalità di acquisto

Si accettano le seguenti modalità di pagamento: contanti, bancomat, carte di credito dei circuiti Visa, Mastercard, PagoPa (solo con prenotazione telefonica al 334.1030779). I singoli biglietti che vengono smarriti devono essere necessariamente riacquistati.

Il teatro per tutti

Per accoglienza agli spettatori diversamente abili, esclusivamente inviando la richiesta via email a biglietteria@teatridigrosseto.it. I biglietti per le persone disabili non deambulanti sono gestiti esclusivamente dalla biglietteria del teatro. E’ necessaria la prenotazione almeno 2 giorni prima dell’evento.

Riduzioni

Over 60, Unicoop Tirreno (socio/socia), Conad (possessore tessera), Etruria società cooperativa (possessori carta club), iscritti Gus – Giornalisti ufficio stampa Toscana, Fita – Federazione italiana teatro amatori, personale militare degli enti e dei reparti della Provincia di Grosseto, soci della Fondazione Grosseto Cultura aventi la tessera Base, la tessera Plus e la tessera Under 30, possessori dell Ccarta dello spettatore Fts (solo biglietti).

Informazioni

La direzione si riserva la facoltà di modificare il presente programma se necessario e non si assume responsabilità per qualunque variazione negli orari, nelle date e nei programmi annunciati a causa di motivi tecnici o di forza maggiore.

Non si effettua la riconferma degli abbonamenti Giovani.

Ogni formula di abbonamento resta in vendita fino alla disponibilità degli spettacoli sulle relative combinazioni. Non si accettano assegni di conto corrente. Si accettano carte bancomat e carte di credito.

I biglietti e gli abbonamenti valgono esclusivamente per le date indicate sugli stessi.

Si prega di controllare al momento dell’acquisto il proprio titolo di accesso ed eventuali errori e/o omissioni. I biglietti e gli abbonamenti acquistati non possono essere annullati, modificati o rimborsati per nessuna ragione esterna e indipendente dal teatro. Sono validi esclusivamente per la/le data/e e gli orari indicati sugli stessi; si consiglia pertanto di controllarne la correttezza al momento dell’acquisto. Il titolo deve essere esibito integro e in originale e deve essere conservato per tutta la durata dello/degli spettacolo/i.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Si informa il pubblico che, a spettacolo iniziato, non sempre è consentito l’accesso in sala. Gli spettatori in ritardo sono invitati ad attendere nel foyer il primo intervallo per raggiungere il proprio posto. Qualora l’evento non preveda intervallo e, a discrezione del teatro, venga consentito l’ingresso oltre l’orario massimo previsto, non sarà garantito il posto assegnato e lo spettatore dovrà accomodarsi dove indicato dal personale di sala, anche se in un posto di prezzo inferiore.

Informazioni

Cell. 334.1030779

Mail info@teatridigrosseto.it

Teatro degli Industri

Via Mazzini, 101/103

Biglietteria del Teatro degli Industri: tel 0564.488064

Teatro Moderno

Via Tripoli, 33/35

Biglietteria del Teatro Moderno: tel 0564.22429

Le biglietterie di entrambi i teatri sono aperte dalle 19 alle 21 nei giorni di spettacolo