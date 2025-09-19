Il Comune amplia l’orario di apertura e di chiusura delle scuole: torna il servizio dedicato alle famiglie

Roccastrada (Grosseto). A partire dal primo ottobre (o in data successiva qualora sorgessero impedimenti di natura logistica per l’organizzazione del servizio), l’amministrazione comunale di Roccastrada, in continuità con quello che è stato fatto negli ultimi cinque anni, sarà in grado di offrire un servizio pre e post scuola gratuito alle famiglie che ne avessero necessità, mettendo a disposizione operatori qualificati che prenderanno in consegna i bambini delle scuole materne e primarie del territorio comunale fino ad un’ora prima del suono della campanella e li potranno trattenere fino ad un’ora dopo l’uscita.

Il servizio è rivolto a quelle famiglie che, per motivi di lavoro o altre esigenze familiari che mal si conciliano con gli orari tradizionali di apertura della scuola, non hanno la possibilità di affidare la custodia dei propri figli; l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e con il servizio associato Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, individuerà degli spazi idonei all’interno o all’esterno di ogni singolo plesso scolastico dove poter far sostare i bambini che dovessero arrivare in anticipo o che dovessero restare a scuola oltre l’orario di fine lezioni; i bambini potranno essere accolti nei locali del plesso scolastico con un’ora di anticipo rispetto all’orario di ingresso tradizionale, ovvero a partire dalle 7.30, e potranno rimanere per un’ulteriore ora e cioè fino alle 17.30; l’accoglienza verrà garantita da operatori qualificati.

L’amministrazione comunale, prima di attivare il servizio, si riserva di verificarne le reali necessità, nonché la sua attivazione solo nei plessi dove si riscontrino un numero sufficiente di domande. Verranno accettate solo domande motivate da parte di coloro che ne abbiano effettivamente necessità: a questo scopo i genitori dovranno autodichiarare la motivazione per la quale richiedono il servizio.

Per poter accedere al servizio, occorre presentare regolare richiesta entro martedì 30 settembre (ma comunque la domanda potrà essere inoltrata anche più avanti per mutate esigenze familiari) contattando lo sportello sociale al numero 0564.561244 e/o l’ufficio associato Pubblica Istruzione del Comune di Roccastrada al numero 0564.561229.

L’avviso ed il modello di domanda per poter effettuare l’iscrizione sono disponibili nei sopra indicati uffici oppure scaricabili dal sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it).