Consulte Salute-Politiche sociali e Teleriscaldamento : il Comune nomina i coordinatori

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora annuncia l’avvio dei lavori della Consulta Salute-Politiche sociali e della Consulta Teleriscaldamento, che entrano nella fase operativa a seguito della nomina dei rispettivi coordinatori e delle prime riunioni di insediamento.

I membri

Roberta Rosati guida la Consulta Salute – Politiche sociali. Gli altri membri che ne fanno parte sono: Marcella Fazzoli, Marilena Lorenzoni, Franca Pennatini, Oriana Ciaffarafà.

Loris Bellumori è il coordinatore della Consulta Teleriscaldamento. Gli altri componenti sono: Piero Pisanu, Gloria Vetuli, Carlo Balducci, Bruno Somenzi, Lucano Grascelli, Moreno Pomi, Stefania Galatolo.

“L’amministrazione comunale ringrazia i coordinatori e tutti i membri per la disponibilità e l’impegno che hanno assunto a favore della comunità locale – si legge in una nota del Cmune di Santa Fiora -. Con l’avvio dei lavori delle prime due Consulte, assume concretezza la volontà della Giunta Balocchi di andare verso un’amministrazione partecipata, mettendo a segno uno degli obiettivi del programma di mandato. Le Consulte sono infatti organismi previsti con lo scopo di coinvolgere cittadini e associazioni nella vita amministrativa locale costruendo soluzioni condivise. Sanità, politiche sociali e teleriscaldamento sono tematiche importantissime per Santa Fiora e quindi il Comune è partito da queste Consulte, ma ne potranno nascere altre in futuro, su ulteriori tematiche di interesse, come il turismo. Le Consulte offrono un utile spazio di confronto e di proposta operando come veri e propri laboratori di democrazia partecipata, capaci di incidere concretamente sulle politiche locali”.