“Un mondo di Teomondo “: al via la mostra alla Galleria Eventi

L'inaugurazione è in programma sabato 20 settembre

Grosseto. L’ associazione culturale Eventi organizza la prossima mostra collettiva che si terrà nella sede di via Varese 18, a Grosseto, dal 20 al 27 settembre, una mostra che oscillerà tra la cultura pop e il trash, virerà verso il kitsch, magari però farà sorgere qualche sorriso: “Un mondo di Teomondo “.

“Dato che l’edizione di questo anno della Città Visibile, la manifestazione d’arte e animazione culturale ideata dal Polo Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, sarà dedicata agli anni ’80, abbiamo pensato di organizzare una collettiva nello stesso periodo omaggiando una delle opere più iconiche della cultura pop italiana, diventata celebre proprio in quel decennio: il noto dipinto ‘Il bevitore’, balzato agli onori della storia nel programma Drive In in mano ad Ezio Greggio in veste di banditore d’asta pronto a declamare l’inestimabile pregio artistico dell’opera realizzata dall’improbabile maestro Teomondo Scrofalo – dichiara Enrico Contu, presidente dell’associazione culturale Eventi Odv -. Questa è ormai un’immagine entrata nell’immaginario comune, quindi per celebrare l’autunno, il tempo della vendemmia, e gli anni ’80, vi invitiamo a venire alla Galleria Eventi per scoprire come i 17 artisti coinvolti sono riusciti a reinterpretare con il proprio linguaggio espressivo, con la poetica artistica che li contraddistingue e con diverse tecniche ‘Il bevitore”‘di Teomondo Scrofalo.

La mostra aprirà i battenti sabato 20 settembre alle 17.30, mentre per sabato 27, in occasione della Notte visibile della cultura, è previsto il finissage della mostra con apertura straordinaria fino a mezzanotte.

