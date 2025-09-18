Home GrossetoSciopero generale: possibili disagi nei servizi della Asl
Sciopero generale: possibili disagi nei servizi della Asl

Lo sciopero è proclamato per lunedì 22 settembre

di Redazione
Grosseto. Sciopero generale lunedì 22 settembre, proclamato da Usb, Fisi, Sgb e Cub.

A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutto il personale (aree dirigenziali e comparto).

Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali, come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.

