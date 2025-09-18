Home AmiataMigliora accoglienza al distretto sanitario: orientamento per scoprire servizi presenti
AmiataSaluteSalute Grosseto

Migliora accoglienza al distretto sanitario: orientamento per scoprire servizi presenti

Chi accede alla struttura può così trovare una risposta alle più frequenti domande sui servizi disponibili

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Santa Fiora (Grosseto). Al distretto sanitario di Santa Fiora è arrivata una novità che migliora l’accesso e l’accoglienza degli utenti. La struttura continua a potenziare i propri servizi e punta sull’informazione e sull’orientamento in favore delle persone che vi fanno accesso.

Oltre agli ambulatori dei medici di medicina generale, al pediatra, agli specialisti in otorinolaringoiatria, dermatologia, ortopedia e traumatologia e ai servizi come l’assistente sociale, ogni martedì e giovedì, dalle 8 alle 15, gli utenti del presidio sanitario trovano personale addetto all’accoglienza e all’orientamento.

Chi accede alla struttura può così trovare una risposta alle più frequenti domande sui servizi disponibili e su come attivare i percorsi di cura. L’impiego di una risorsa in presenza costituisce un elemento significativo in un contesto territoriale periferico e demograficamente connotato da un elevato indice di anzianità.

Si tratta del progressivo rafforzamento della risposta dei servizi territoriali della sanità che fa seguito al piano di riqualificazione del presidio di Santa Fiora. Il distretto è stato inaugurato lo scorso 9 luglio dopo una ristrutturazione e una riqualificazione degli ambienti che ha permesso di renderli più accessibili e di aumentarne il numero.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sciopero generale: possibili disagi nei servizi della Asl

Trafugata la statua della Madonnina, la Lega: “Il...

Assemblea sindacale Anaao: il Ministro Schillaci all’ospedale Misericordia

Comune cardioprotetto: in arrivo defibrillatori in paese e...

Rustici esce dalla maggioranza, il sindaco: “Decisione incoerente”

Verso le regionali, Tosini: “Il Pd al fianco...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: