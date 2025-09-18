“Finanza in Comune”: al via il ciclo di incontri gratuiti dedicati ai cittadini

Grosseto. Educazione finanziaria come strumento di cittadinanza attiva, tutela dei risparmiatori e autonomia economica: è questo il cuore del progetto “Finanza in Comune”, promosso dai consulenti finanziari Francesca Massai e Francesco Delogu con il patrocinio del Comune di Grosseto.

Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, il cui prossimo incontro sarà giovedì 25 settembre e proseguirà con tre appuntamenti fino a gennaio 2026, per affrontare con un linguaggio chiaro e pratico temi cruciali legati alla gestione del denaro, alla previdenza e alla consapevolezza economica.

Il programma

Di seguito il calendario dei prossimi quattro incontri tematici, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, ospitati nella biblioteca Chelliana:

25 settembre, ore 17.30 – “Risparmiare e investire responsabilmente”. Differenza fra risparmio e investimento e concetti base dei principali strumenti di investimento;

23 ottobre, ore 17.30 – “Think Big! Guida pratica al domani finanziario”. Un focus su piani di accumulo, previdenza, Tfr e fondi pensione;

27 novembre, ore 17.30 – “Donne che contano: finanza al femminile”. Uno spazio dedicato al rapporto tra donne e denaro, che affronta tematiche legate al gender gap, alla maternità e alla tutela patrimoniale, offrendo strumenti concreti per l’autonomia economica femminile;

19 febbraio, ore 17.30 – “La stagione in Maremma: come gestire al meglio i flussi”. Incentrato sul lavoro stagionale, con nozioni utili su contratti, contributi, bilanci personali e previdenza complementare.

Il progetto si basa esclusivamente su fonti ufficiali italiane e non ha finalità commerciali. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per informazioni e iscrizioni: cell. 344.4189307 o 340.6161796-