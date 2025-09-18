Cultura, arte e “Red Night Moulin Rouge”: un weekend ricco di eventi in paese

Home Castiglione della PescaiaCultura, arte e “Red Night Moulin Rouge”: un weekend ricco di eventi in paese
Il programma delle iniziative

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Cultura e arte saranno protagoniste degli eventi del fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Il programma

Venerdì 19 settembre un pomeriggio speciale dedicato al ricordo di Italo Calvino, a 40 anni dalla sua scomparsa. Alle 18, presso la tomba-giardino nel cimitero comunale, si svolgerà il reading teatrale a cura dei Narratori di Mondi della biblioteca civica di Caorle (Venezia) e della compagnia teatrale Scherzi di Fate, con la partecipazione di Daniele Lorenzi di Arci nazionale, “Le città invisibili”.

Sabato 20 settembre, alle 17, al Museo archeologico di Vetulonia, presentazione del libro “In Taberna. Finger dood dallaAntica Roma” di Martina Tapinassi. Un viaggio nel gusto dell’antica Roma, raccontato attraverso 30 ricette tratte dalle opere di Apicio, Catone e Columella. Piatti accuratamente selezionati e reinterpretati per incontrare il palato contemporaneo, senza perdere il legame con la loro radice storica. Il volume propone un modo nuovo e sorprendente di avvicinarsi alla cultura antica: la cucina di Roma repubblicana e imperiale rivive oggi sotto forma di finger food, perfetti per le occasioni conviviali e per scoprire la storia attraverso il cibo. Al termine della presentazione seguirà un Archeoaperitivo.

Sabato sera a Castiglione della Pescaia sarà “Red Night Moulin Rouge“, una notte intrigante tra desiderio, fascino e seduzione con musica live per ballare fino a tardi. Obbligatorio dress code rosso, naturalmente. L’evento è organizzato dal Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia. Dalle 18.30, in piazzale Maristella start show con l’Accademia dei Piccoli e area danza, spettacolo burlesque con Holly’s Good, truccabimbi per i più piccoli e bolle di sapone giganti.

