Autolinee Toscane: revocata l’adesione allo sciopero generale

Grosseto. At – Autolinee Toscane informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre revoca di adesione da parte di Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti per il trasporto pubblico locale (si veda precedente comunicato stampa) agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da Cub Confederazione unitaria di base, Adl Varese Associazione difesa lavoratrici e lavoratori di Varese e Sgb Sindacato generale di base, congiuntamente, e l’altro da Usb Unione sindacale di base.

