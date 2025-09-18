Home GrossetoAutolinee Toscane: revocata l’adesione allo sciopero generale
Autolinee Toscane: revocata l’adesione allo sciopero generale

di Redazione
Grosseto. At – Autolinee Toscane  informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre revoca di adesione da parte di Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti per il trasporto pubblico locale (si veda precedente comunicato stampa) agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da Cub Confederazione unitaria di base, Adl Varese Associazione difesa lavoratrici e lavoratori di Varese e Sgb Sindacato generale di base, congiuntamente, e l’altro da Usb Unione sindacale di base.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it  o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.

