Verso le regionali: la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna in Maremma

Grosseto. Settimana intensa per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Toscana.

Il partito si mobilita con il pieno sostegno di figure istituzionali di rilievo per accompagnare la candidatura di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato alla presidenza della Regione Toscana.

Domani, giovedì 18 settembre, la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, farà tappa in provincia di Grosseto per una serie di appuntamenti significativi.

Il primo incontro è previsto per le 17 a Capalbio, presso Le Burle in strada Pedemontana. A seguire, alle 18, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia visiterà Marina di Cala Galera e il cantiere navale, eccellenza del territorio e simbolo dell’economia costiera legata al turismo nautico.

La giornata si concluderà con un incontro conviviale alle 19 al ristorante Celeste, all’interno dell’Hotel La Caletta di Porto Santo Stefano, in via Guelfo Civinini.

Una giornata di confronto su temi centrali del territorio: lavoro, sviluppo e turismo costiero.