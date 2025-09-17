Verso le regionali, il Pd presenta i candidati: “Pronti a governare per altri cinque anni”

Grosseto. Questa mattina, mercoledì 17 settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Partito Democratico per la provincia di Grosseto alle prossime elezioni regionali.

I nomi che comporranno la lista del Pd nella circoscrizione provinciale sono: Leonardo Marras, Alessio Scheggi, Lidia Bai e Lucia Tosini.

“Una squadra che unisce esperienza amministrativa, radicamento territoriale e competenze diversificate, pronta a rappresentare al meglio le esigenze della Maremma e della Toscana – ha dichiarato Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd –. Queste candidature sono il frutto del lavoro che abbiamo svolto sui contenuti e sul programma. In questi ultimi cinque anni la Regione è stata molto vicina alla provincia di Grosseto, grazie al governatore Eugenio Giani e all’assessore Leonardo Marras. Ci siamo confrontati molto e il Pd è unito e compatto più che mai per portare avanti la campagna elettorale. Ci organizzeremo per fare iniziative sul territorio a dimostrazione del fatto che siamo il partito più strutturato in Maremma”.

“Rappesento Roccalbegna e l’Amiata – ha spiegato Lucia Tosini -, sono insegnante da oltre trenta anni. Ho rinunciato a trasferirmi a Grosseto perchè amo il mio territorio, che ha un grande potenziale. Se sarò eletta, porterò in Consiglio regionale le aree interne, marginali e montane, che saranno al centro della mia azione politica. E’ indispensabile incrementare i servizi nelle zone periferiche per consentire ai nostri giovani di rimanerci a vivere. Le misure della Regione offrono la possibilità alle donne di lavorare e alle nuove generazioni di aprire imprese. La formazione e l’istruzione devono essere prioritarie, è necessario tutelare i piccoli istituti scolastici”.

“Ho 49 anni e sono avvocato – ha dichiarato Alessio Scheggi –. Conosco bene Grosseto e ho svolto due mandati in Consiglio comunale. Ringrazio il Pd per la fiducia e oggi siamo davanti ad una grande scommessa. Le elezioni regionali hanno una portata più ampia, una vittoria ci può dare slancio per le elezioni politiche del 2027 da affrontare con una coalizione compatta. I candidati del Pd sono portatori d’identità e governare la Regione è fondamentale. Stiamo vivendo difficoltà economiche a causa dei dazi degli Usa e nei prossimi 5 anni dovremo rimettere in discussione il modello economico toscano. In questi anni, le piccole e medie imprese hanno perso le proprietà. Inoltre, dovremo combattere contro il gap infrastrutturale e incentivare la connettività delle reti. La sanità toscana è un modello di eccellenza internazionale, ma dobbiamo contrastare le criticità causate da alcune scelte”.

“Sono stata sindaco di Massa Marittima per due mandati – ha spiegato Lidia Bai -. Ringrazio il Pd, che ho fondato in Maremma insieme ad altre persone, e adesso mi trovo a preparare rapidamente la campagna elettorale. Nel partito abbiamo idee diverse, ma ognuno può dare il suo contributo per governare la Regione. La provincia di Grosseto è vasta, poco popolata e ricca di diversità. Bisogna dare pari opportunità anche a chi vive nei piccoli paesi. Vivere la sanità lontano dai grandi centri è difficile, per questo va potenziata a livello locale e vanno tutelati gli ospedali periferici. Il nostro territorio ha eccellenze turistiche, agricole e industriali e dobbiamo trovare il giusto compromesso tra ambiente e sviluppo economico. E’ indpensaible creare posti di lavoro per non far scappare i nostri giovani”.

“Ringrazio il Pd per aver deciso di candidarmi di nuovo, nonostante abbia già svolto due mandati – ha sottolineato Leonardo Marras -. Questa scelta mi carica di maggiori responsabilità. L’Italia sta attraversando un declino industriale e bisogna invertire la rotta. Abbiamo dei candidati di spessore in Regione e puntiamo ancora a governare la Toscana con sostanza. La Regione investe ogni anno mezzo milione di euro in sanità per curare i cittadini. Non conosco le strategie degli avversari, ma so per certo che ai candidati di centrodestra di Grosseto non interessano il futuro e il bene della Toscana. Noi mettiamo in campo le nostre proposte, nel mio ruolo di assessore ho tentato di avvicinare la Toscana alla Maremma e cercherò di continuare su questa strada”.