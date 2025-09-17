Verso le regionali, Azione Grosseto: “Bene scelta di Calenda di non partecipare”

Grosseto. “E’ necessaria un’attenta riflessione pubblica per analizzare le scelte strategiche di Azione e della segreteria nazionale di Carlo Calenda che ha deciso di non partecipare alla competizione regionale azzerando la lista in ben 6 regioni su 6 al voto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Antonio Tronconi e Ludmila Deli, del direttivo provinciale di Azione Grosseto.

“Il dibattito all’interno del partito era da tempo vivo e vegeto, ma le scelte compiute fino ad oggi trovavano in una minoranza del partito un forte disagio – continua la nota -. Chi ha sostenuto al congresso nazionale Giulia Pastorella con la sua ferma mozione ‘terzista’, aveva il convincimento che una vera forza alternativa ai due poli avesse l’obbligo non solo politico, ma anche etico, di liberarsi dalle scorie preesistenti di tanti di coloro, che seguendo Carlo Calenda stesso, venivano dall’orbita della sinistra. Purtroppo questo lavoro non è finito e la nostra preoccupazione è che il concetto in molte segreterie non sia altrettanto chiaro. Abbiamo dovuto attendere 5 mesi a Grosseto per la nomina di un nuovo esecutivo che era stato congelato dal congresso nazionale, proprio in virtù dei contrasti interni. Gli scriventi non sono più membri da tempo di tale esecutivo e la comunicazione della nomina tarda colpevolmente ad essere annunciata pubblicamente, pur essendo di fatto operativa”.

“Quello che più ci ha sorpresi favorevolmente è proprio il fatto che Carlo Calenda, pur tardivamente, abbia intrapreso l’unico percorso che ritenevamo opportuno e realisticamente credibile, evitando di annacquare, così come avvenuto per troppo tempo, il forte messaggio politico – prosegue il comunicato –. In Toscana, la formula della lista Avanti nasceva da un grande equivoco solo funzionale alla ricerca, forse vana, di un seggio in Regione, che avrebbe visto una forte conflittualità di un ‘campo largo’ con la presenza di componenti politiche che Azione ha contrastato con forza proprio grazie alla chiara linea dello stesso Calenda in occasione del congresso 2025. Siamo quindi oggi a condividere ed apprezzare la scelta di Carlo Calenda, ma dubitiamo fortemente che altri possano fare altrettanto con la stessa convinzione necessaria anche nella comunicazione”.

“Una cosa deve essere chiara: le famiglie solide non hanno orfani. O si entra finalmente nella logica di essere il polo attrattivo di chi non si riconosce in questa destra e questa sinistra dei due fronti contrapposti, in termini di equidistanza, oppure la speranza di molti di rientrare a sinistra o a destra dopo essere usciti dalla porta per poi rientrarci dalla finestra, rischia fortemente di danneggiare per sempre un progetto che deve avere intenti solidi, univoci e pragmatici. Per restituire credibilità alla politica, rimarginandone le ferite, far esercitare il diritto alla partecipazione e riportare tanta e troppa astensione al voto, occorre responsabilità e nuove forze fresche dedite al nuovo messaggio politico che finora non ha trovato la forza propulsiva necessaria – termina il comunicato -. Tutto questo dipende da ognuno di noi”.