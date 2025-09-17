“Mare per tutti” 2025: un’estate da record con 193 presenze

Grosseto. Il progetto “Mare per tutti“, promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con la rete di imprese Balneari della Maremma grossetana e con la cooperativa sociale Il Melograno, si è concluso anche quest’anno con un successo straordinario.

Dal 27 maggio al 15 settembre, le persone con disabilità grave hanno potuto usufruire gratuitamente di una postazione attrezzata negli stabilimenti balneari aderenti, nel pieno spirito di inclusione e di diritto al mare per tutti sancito dal disciplinare comunale.

I dati

Il bilancio finale registra un risultato da record: 193 presenze complessive, distribuite nei mesi di giugno (39), luglio (63), agosto (56) e settembre (35). Un incremento significativo rispetto al 2024, quando le presenze erano state 156. Si tratta del numero più alto mai raggiunto dal progetto dalla sua nascita, a conferma della sua importanza sociale e della crescente adesione delle famiglie e dei cittadini.

Gli stabilimenti partecipanti all’edizione 2025 sono stati 26: Petite Europe, Le Nazioni, Grifomare, Medusa, Kursaal, Dolce Vita, La Bussola, Tropical, Bertini, Gabry, La Rotonda, Nettuno, Moderno, Cral Poste, Oscar, Il Faro, Pineta Beach, Sirena, Rosmarina, Miramare, Moby Dick, Cral Usl 9, La Gondoletta, Moreno Beach, Savoia Cav.ia, Polizia di Stato.

Tra questi, alcuni hanno registrato il maggior numero di presenze: Bertini (15), Dolce Vita (14), Moderno (14) e Nettuno (13), dimostrando grande disponibilità e sensibilità.

Il progetto si conferma quindi un modello virtuoso di inclusione, che unisce l’impegno delle istituzioni, la collaborazione delle imprese balneari, il lavoro della cooperativa sociale Il Melograno e la fiducia delle famiglie.

L’esperienza di “Mare per tutti” continua a rappresentare un punto di riferimento per garantire pari opportunità di accesso al mare e momenti di socialità e benessere alle persone con disabilità.