“Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo”: i giovani di Ance Toscana organizzano un convegno

Grosseto. Su iniziativa del Gruppo giovani imprenditori edili di Ance Toscana, venerdì 19 settembre, con inizio alle 14.30, si svolgerà presso il Parco della Maremm, nella sala del Granaio Lorenese, un convegno pubblico sul tema “Innovazione e sostenibilità, nell’Italia di mezzo: un patto tra energia, costruzioni e paesaggio”.

Durante l’incontro – organizzato anche dall’Ance Grosseto e dall’Ance Toscana – verranno dibattuti temi di grande attualità sociale, economica ed ecologica, con un confronto tra istituzioni pubbliche, imprenditori ed esperti, all’interno di due tavole rotonde.

I lavori, introdotti dal presidente del Gruppo giovani imprenditori di Ance Toscana Chiara Frangerini, da Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto, e da Rossano Massai, presidente di Ance Toscana, proseguiranno con un primo dibattito sul tema ”Architetture invisibili: geotermia, acqua e impresa per i territori sostenibili”, durante il quale saranno evidenziate le potenzialità territoriali per lo sviluppo geotermico correlate alle tematiche inerenti la disponibilità dell’acqua e della sua utilizzazione nel territorio maremmano, in un’ottica di sostenibilità ambientale anche attraverso il contributo dell’intervento imprenditoriale delle aziende di settore.

Coordinati da Federico Trippi, esperto in servizi innovativi, i temi saranno approfonditi dalla senatrice Simona Petrucci, dall’onorevole Marco Simiani, componenti delle Commissioni parlamentari ambiente, energia e lavori pubblici, da Federico Balocchi, delegato di Anci Toscana per la geotermia, Roberto Renai, presidente dell’Acquedotto del Fiora spa, e dall’imprenditore Devis Mitri, vicepresidente del Gruppo giovani di Ance Toscana.

Il secondo dibattito sarà coordinato da Simone Rusci, architetto e docente universitario, e avrà come tema “Borghi e paesaggi resilienti: costruire nell’Italia di mezzo del futuro”. Particolare approfondimento sarà rivolto alla valorizzazione dei recuperi urbanistici, alle riqualificazioni edilizie sia in termini costruttivi che culturalmente valoriali, con attenzione anche ai borghi dei territori interni.

Ne discuteranno l’onorevole Fabrizio Rossi, membro della Commissione parlamentare ambiente, territorio e lavori pubblici, la visione degli imprenditori edili sarà esposta da Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto, interverranno anche Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Cecilia Gentili, presidente dell’Ordine degli architetti, valorizzando il ruolo architettonico degli interventi, e Claudio Reginali, presidente dell’associazione Green Future Center, portando a testimonianza il progetto Green Art Maremma come esempio di iniziativa di rigenerazione urbana, integrando arte murale e sostenibilità.

I lavori del convegno saranno coordinati da Alfredo Faetti, direttore della redazione giornalistica di TV9, e le conclusioni saranno svolte da Leonardo Marras, assessore allo sviluppo economico della Regione Toscana.