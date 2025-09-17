Incontri, dibattiti, musica: torna la Festa dell’Unità

Castel del Piano (Grosseto). La Festa dell’Unità torna a Castel del Piano con tre giorni di incontri, dibattiti, musica e convivialità. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e divertirsi insieme, con lo sguardo rivolto al futuro delle comunità.

Il programma

Il programma prenderà il via venerdì 19 settembre con un confronto tra i sindaci dell’Amiata grossetana e dell’Amiata senese – Val d’Orcia dal titolo “L’Amiata insieme, dalla vetta alle valli”. In serata spazio invece al gioco e alla solidarietà con il torneo di briscola: la quota di partecipazione è fissata a 20 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle famiglie del territorio in difficoltà.

Sabato 20 settembre sarà la volta di un confronto diretto tra giovani, con “Chi ha paura dei giovani?”, un incontro senza fronzoli, ma con un limite di età fissato a 30 anni, per parlare e ascoltare chi vive qui, chi è partito e chi è tornato. Dopo cena la musica di Cristian Magini accompagnerà la serata, che proseguirà in un clima di festa e condivisione.

Domenica 21 settembre si aprirà con una passeggiata ecologica nel pomeriggio, seguita dall’iniziativa “Immagina la pace”, dove ognuno potrà portare il proprio contributo tra video, racconti per parlare di pace, prima del concerto del duo The Southern Comfort. La festa si concluderà in serata con “La Toscana diffusa, sempre di più”, che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei candidati Pd del collegio di Grosseto al Consiglio regionale.

«”Per un futuro diverso” è il titolo che abbiamo scelto per dire che in un’area interna non tutto deve andare per forza in un verso, quello peggiore. Nonostante la scelta del Governo di abbandonare territori come il nostro, abbiamo esempi di amministrazioni che si impegnano, di un partito che è attento alle persone e vuole ascoltarle – dichiara Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata grossetana –. Il cambiamento portato dall’elezione di Elly Schlein è anche questo: andare contro corrente e dimostrare che non tutto è scritto. Per questo dialogheremo con gli amministratori, ascolteremo i giovani, parleremo di pace e presenteremo al presidente Giani e ai candidati della provincia di Grosseto punti politici chiari e netti, senza perderci in giri di parole e concentrandoci sui bisogni del territorio e delle persone. Lo spirito della festa sarà la concretezza e la decisione di pensare e creare insieme, appunto, un futuro diverso.»

La Festa dell’Unità si svolgerà al Dancing Kronos, nei piazzali dello stadio di Castel del Piano. Tutte le sere sarà attiva la cucina con piatti tipici a menu fisso (25 euro) e sarà presente la libreria in collaborazione con Effigi.