Verso le regionali, Ciaffarafà: “Istituire un fondo speciale per sostenere chi vuole praticare sport”

Grosseto. “La Regione deve dedicare un fondo speciale per le famiglie che vogliono praticare sport”.

A dichiararlo è Riccardo Ciaffarafà, candidato di Forza Italia Grosseto alle elezioni regionali.

“E’ necessario un sostegno economico per tutte le persone che vogliono praticare uno sport, perché purtroppo troppo spesso tanti giovani rinunciano ad un corso di vela, o un di judo o di sci per i costi molto alti dell’iscrizione e del mantenimento del figlio o di se stessi – spiega il candidato –. La mia proposta è che la Regione istituisca un fondo dedicato a questa questione affinchè lo sport, nel suo complesso, sia al centro delle politiche regionali anche in termini di salute e prevenzione. Al momento esiste la possibilità di dedurre il 19% delle spese sportive solo per i figli fino a 18 anni, ma solo con un tetto di 210 euro: una cifra praticamente ironica visti i tempi ed i costi attuali e che non incentiva né alle iscrizioni, né tantomeno a praticare sport più in generale”.

“Un sostegno diretto per la pratica e l’iscrizione a palestre e società sportive incentiverebbe senza dubbio nuovi sportivi, ma allo stesso tempo creerebbe una spinta importante per le tante società dilettantistiche che spesso e volentieri con l’aiuto dei soli volontari riescono a sopravvivere e creare corsi per i ragazzi – termina Ciaffarafà –. Penso ad esempio alle tante società di calcio anche nella nostra provincia che, grazie all’impegno di volontari durante tutto l’anno, offrono corsi ai ragazzi a prezzi abbastanza contenuti e queste società vanno sostenute con una regimentazione fiscale speciale che potrebbe partire proprio dalla Toscana”..