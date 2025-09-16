Striscia di Gaza, il Coordinamento per la pace scrive al Prefetto: “Stop all’invio di armi ad Israele”

Grosseto. Il Coordinamento per la pace di Grosseto ha scritto una lettera al Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, in merito alla guerra in Palestina e alla situazione di Gaza.

La lettera

Ecco il testo integrale della lettera:

“Il Coordinamento per la pace di Grosseto, composto da cittadini, partiti e associazioni di Grosseto e provincia, si rivolge al Governo italiano per il tramite di Lei, Signora Prefetto, certi che vorrà dare ascolto e dimostrare la vicinanza della Prefettura alla popolazione del territorio di competenza. Siamo consapevoli che, data la gravità e il precipitare degli eventi, non tutte le modalità autorizzative previste, causa forza maggiore la difesa della vita e incolumità dei civili della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, potrebbero essere rispettate nei prossimi giorni.

Le scriviamo in questo grave momento in nome dei diritti e doveri di cittadinanza attiva stabiliti dalla nostra Costituzione. Siamo cittadini di un territorio di straordinaria bellezza naturale, ricchezza agricola e mineraria, turismo e accoglienza, tradizioni, resistenza e solidarietà. Nelle campagne, nei paesi e nelle città, accoglienti nonostante tanti problemi, siamo raggiunti di giorno e di notte da testimonianze e immagini raccapriccianti dalla Striscia di Gaza, che hanno ferito i nostri occhi.

Migliaia di bambini, donne e civili inermi stanno morendo a causa della prima carestia al mondo indotta direttamente dall’uomo. I Palestinesi muoiono non perché manchi cibo o aiuti, ma perché l’Idf impedisce l’accesso e la distribuzione, migliaia di camion carichi di aiuti umanitari sono tenuti incolonnati fuori dalla Striscia da Israele.

Al prezzo della loro vita, centinaia di giornalisti palestinesi, agli stranieri è impedita qualsiasi presenza pena l’uccisione, hanno raccontato in diretta la pulizia etnica e le uccisioni indiscriminate di oltre 60.000 civili palestinesi di cui almeno un terzo bambini, comunque non riuscendo ad impedire che la verità emergesse nelle testimonianze di tutte le Ong presenti, nelle denunce dell’Onu e dell’Alto Rappresentante per la Palestina Francesca Albanese. Che a Gaza vi sia un genocidio non lo diciamo noi, ma la Corte internazionale dell’Aja, che ha messo sotto processo Israele con l’accusa di genocidio e la Corte penale internazionale che ha aperto un procedimento contro i governanti di Israele, Netanyahu e Gallant, oltre ad alcuni dirigenti di Hamas, per crimini di guerra.

E’ purtroppo documentato che l’Italia continua a inviare armi ad Israele e a intrattenere rapporti di cooperazione militare, malgrado ciò esponga il nostro Governo all’accusa di complicità con il genocidio. Infatti il Governo italiano pur avendone, in rispetto del diritto internazionale, l’obbligo, si è rifiutato, a differenza di altri Governi europei, di porre in essere ogni possibile ostacolo al perpetrarsi della punizione collettiva contro il popolo palestinese, anche nei territori occupati illegalmente da Israele, per l’attacco subito il 7 ottobre dai miliziani di Hamas.

Arriverà anche a Lei, Signora Prefetto, il rombo inquietante degli aerei militari nel nostro cielo, che ci richiamano all’altra follia dei venti di guerra verso cui ci vogliono spingere le istituzioni europee. Chiediamo che Lei trasmetta al nostro Governo che noi cittadini abbiamo superato la fase di stordimento in cui si pensava impossibile che l’Italia non fosse più una Repubblica ‘…che ripudia la guerra quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali’ (aricolo 11 della nostra Costituzione). Non credevamo possibile che i caschi blu dell’Onu questa volta non sarebbero intervenuti e pensavamo, sbagliando, che il mandato di cattura contro Netanyahu per crimini di guerra, emesso dalla Corte internazionale dell’Aja, avrebbe avuto conseguenze, almeno come sanzioni da parte del Governo italiano.

Invece ci ritroviamo a dover chiedere la protezione per una emerita cittadina italiana, Francesca Albanese, fatta oggetto di sanzioni dagli Stati Uniti, per il solo fatto di aver realizzato un rapporto dettagliato e documentato, punto per punto, sul genocidio operato da Israele, con la complicità di molti stati tra cui il nostro e moltissime aziende, come ad esempio la Leonardo SpA, che ricavano lauti profitti dal massacro in corso.

E intanto l’Onu ha denunciato lo stato di carestia a Gaza, cioè giorni contati per la morte per fame di migliaia di civili di cui il 20% bambini, in un territorio col 95% dei terreni agricoli ormai inutilizzabili per il grave inquinamento da residui di esplosivo pari a 8 volte quello sganciato con la bomba atomica di Hiroshima, coi pozzi resi inutilizzabili dall’esercito israeliano, con infermità dilaganti per la mancanza totale di acqua pulita e il divieto di bagnarsi in mare, pena l’uccisione.

E in queste condizioni, in un territorio pari a 1/10 della provincia di Grosseto, stanno agonizzando, Signora Prefetto, 2 milioni di persone, senza aiuti umanitari a causa del blocco agli aiuti posto da Israele e implicitamente accettato dagli Stati, anche dallo Stato italiano. Abbiamo visto l’ignominia disumanizzante di pacchi di cibo gettati dagli elicotteri sulla testa di masse affamate, ma non un’azione concreta contro il blocco illegale degli aiuti fuori da Gaza. Sono ormai oltre 1.500 i palestinesi uccisi dai soldati israeliani mentre sono alla ricerca di cibo nelle trappole che chiamano centri di distribuzione degli aiuti, istituite da Israele dopo avere impedito all’Onu di operare nei suoi 400 siti di distribuzione, sostituiti da soli 5 siti che sono vere e proprie trappole omicide: 8/10 km da percorrere a piedi nella notte al buio, in zone di combattimento attivo, per raggiungerli, senza alcuna indicazione se non i corpi degli uccisi e i proiettili dell’Idf che colpiscono chiunque smarrisca un sentiero che può essere solo indovinato poiché appositamente privo di indicazioni. Pochi minuti per raccogliere pacchi di cibo secco, senza un grammo di acqua per poterlo consumare, e altri 8/10 km per poterlo portare, se ne uscirà vivo ai propri bambini.

Poi abbiamo visto i preparativi della Global Sumud Flotilla, che hanno lenito i nostri occhi feriti, e ci siamo ritrovati per informare la popolazione che la solidarietà umana internazionale è ancora una speranza per tutti e l’impegno civile può andare in soccorso anche quando le nostre istituzioni sono assenti, istituzioni nelle quali pur vogliamo continuare a credere e proprio per questo Le scriviamo. Le navi civili della Global Flotilla, come sa, sono state attaccate ancor prima della partenza, in violazione della sovranità territoriale della Tunisia e negli stessi giorni Israele ha reso ufficiale l’ordine di evacuazione dell’agonizzante popolazione di Gaza City verso campi speciali dove consegnare all’ingresso documenti e cellulari in cambio di un numero.

In nome della nostra Costituzione, riconosciuta tra le più democratiche al mondo; in nome del diritto internazionale, nato dall’immenso dolore della seconda guerra mondiale di cui tutti abbiamo memoria; in nome della storia del nostro territorio, accogliente e generoso e anche di chi rischiò la vita per proteggere ebrei dalle persecuzioni nazi-fasciste; in nome del presente in cui esercitiamo, Signora Prefetto, collaborando di fatto con gli obiettivi istituzionali, cittadinanza attiva per la risoluzione non violenta delle controversie in tutti gli ambiti personali, professionali e pubblici, con grande fatica e impegno quotidiano; in nome della sicurezza reale della pace e del futuro del nostro territorio, della nostra gente e dei nostri bambini, che mai vorremmo fossero colpiti da bombe e droni.

Per suo tramite, Signora Prefetto, esortiamo il Governo italiano ad adempiere ai suoi doveri di: