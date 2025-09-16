Sciopero generale di 24 ore: possibili disagi nei servizi di Autolinee Toscane

Grosseto. At-Autolinee Toscane informa che è pervenuta per lunedì 22 settembre adesione da parte di Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti per il trasporto pubblico locale agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da Cub Confederazione unitaria di base, Adl Varese Associazione difesa lavoratrici e lavoratori di Varese e Sgb Sindacato generale di base congiuntamente e l’altro da Usb Unione sindacale di base.

L’adesione allo sciopero avrebbe riguardato l’intero territorio regionale, tuttavia saranno escluse le province di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa, essendo interessate dagli scioperi del 13 e 15 settembre. Pertanto, lo sciopero del 22 settembre interesserà le province di: Arezzo, Siena, Grosseto, Massa-Carrara e Lucca.

Le rivendicazioni riguardano:

contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi a Israele e l’assenza di interventi concreti contro i crimini israeliani – Per il sostegno alla Global Sumud Flotilla, aiuto al popolo palestinese, sanzioni e rottura dei rapporti con Israele;

contro la guerra, l’economia e le spese militari crescenti – Per la pace, anche in Russia-Ucraina, e maggiori investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare;

contro sfruttamento, precarietà e salari fermi nel pubblico e privato – Per aumenti salariali e pensionistici, salario minimo di almeno 12 €/ora e adeguamento automatico al costo della vita;

contro l’assenza di politiche sociali e emergenza abitativa – Per una riforma seria degli ammortizzatori sociali e sviluppo edilizia popolare;

contro mancanza di politiche industriali e deindustrializzazione – Per una gestione equa delle transizioni industriali a favore dei lavoratori;

contro le morti sul lavoro – Per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:

personale viaggiante, dall’inizio del servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 al termine del servizio;

dall’inizio del servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 al termine del servizio; personale impiegatizio ed operai, intero turno di lavoro

Il servizio bus di At-Autolinee Toscane sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle ore 14.29.

Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero nazionale di 24 ore alla quale hanno aderito Cub e Usb del 20 giugno scorso, era stata del 22,33%.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (dal lunedì alla domenica, dalle 6 alle 24).

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app At bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X @AT_Informa; Facebook Autolinee Toscane.