Carlo Cassola scrittore e fautore della pace: se ne parla in un incontro in biblioteca

Grosseto. La pericolosa escalation di violenza e guerre, che coinvolgono in questi ultimi tempi l’intero pianeta, ripropongono con maggiore forza l’importanza di invertire la rotta e lavorare per la pace a tutti i livelli, anziché al riarmo dei popoli.
Ad un celebre scrittore, maremmano d’adozione, Carlo Cassola, che rappresenta senza dubbio colui che si è speso per la pace e l’antimilitarismo fino al termine della sua esistenza, avvenuta il 29 gennaio 1987, viene dedicato un incontro allo scopo di ricordarne il pensiero ancora di stretta attualità.
L’evento si terrà nella biblioteca di Sasso d’Ombrone, con il patrocinio del Comune di Cinigiano, sabato 20 settembre alle 17, in via Volterra.
Interverranno Rossella Polloni, Giada Perciballi e Graziano Mantiloni.
L’incontro ripercorrerà le tappe salienti che hanno portato questo grande scrittore, tra i più importanti del Novecento, a promuovere una Lega per il disarmo unilaterale.