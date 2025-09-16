Home AmiataCarlo Cassola scrittore e fautore della pace: se ne parla in un incontro in biblioteca
AmiataCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli AmiataCultura e Spettacoli Grosseto

Carlo Cassola scrittore e fautore della pace: se ne parla in un incontro in biblioteca

L'iniziativa è in programma sabato 20 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. La pericolosa escalation di violenza e guerre, che coinvolgono in questi ultimi tempi l’intero pianeta, ripropongono con maggiore forza l’importanza di invertire la rotta e lavorare per la pace a tutti i livelli, anziché al riarmo dei popoli.

Ad un celebre scrittore, maremmano d’adozione, Carlo Cassola, che rappresenta senza dubbio colui che si è speso per la pace e l’antimilitarismo fino al termine della sua esistenza, avvenuta il 29 gennaio 1987, viene dedicato un incontro allo scopo di ricordarne il pensiero ancora di stretta attualità.

L’evento si terrà nella biblioteca di Sasso d’Ombrone, con il patrocinio del Comune di Cinigiano, sabato 20 settembre alle 17, in via Volterra.

Interverranno Rossella Polloni, Giada Perciballi e Graziano Mantiloni.

L’incontro ripercorrerà le tappe salienti che hanno portato questo grande scrittore, tra i più importanti del Novecento, a promuovere una Lega per il disarmo unilaterale.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Fuga da Heliantropos e altri racconti”: Luciana Pericci...

Verso le regionali, Lucia Tosini: “Scuola, sanità e...

Il teatro delle ombre per raccontare la storia...

Verso le regionali, Ciaffarafà: “Istituire un fondo speciale...

Verso le regionali, Amati: “Per l’Amiata servono progetti...

Un Flash Mob per celebrare gli anni ’80:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: