Una nuova pavimentazione per la palestra polivalente

Massa Marittima (Grosseto). È stata inaugurata a Massa Marittima, domenica 14 settembre, la nuova pavimentazione della palestra polivalente di Poggio.

Si tratta di un intervento di manutenzione che si era reso necessario, viste le condizioni della precedente pavimentazione, che era stata realizzata 20 anni fa. L’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con la Polisportiva, che gestisce l’impianto, e la società Olimpic Pallamano Massa Marittima, ha potuto avviare i lavori e, quasi in tempo record, ha effettuato la demolizione e la posa del nuovo tappeto.

La nuova pavimentazione è stata infatti scelta per essere adeguata alle discipline sportive sulla base degli standard richiesti dalle varie federazioni. La selezione del tappeto, particolarmente morbido ed elastico, consente di prevenire i traumi da caduta, sia nelle sessioni di allenamento che durante le gare sportive.

Attualmente infatti in palestra si allenano e gareggiano la società Olimpic, il Volley Massa Marittima e gli sbandieratori della Società dei Terzieri massetani.

Sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo palazzetto, che servirà anche da palestra per le scuole superiori. Con l’apertura della nuova struttura ci sarà una risposta concreta in termini di spazi per tutte le associazioni sportive della città, anche quelle che al momento non hanno spazi idonei nelle strutture della città del Balestro.

L’amministrazione è al lavoro, oltre che per terminare la costruzione del palazzetto, anche per rendere idonee e fruibili altre strutture del territorio comunale così da ampliare il più possibile l’offerta sportiva, con un’attenzione ai bambini e ai ragazzi in età scolare.