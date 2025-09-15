Un Flash Mob per celebrare gli anni ’80: ecco come partecipare

Grosseto. La Notte visibile della cultura, evento clou de La Città visibile 2025 – la manifestazione organizzata da Fondazione Grosseto Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza collettiva fuori dal comune: un grande Flash Mob anni ’80 in piazza San Francesco, accompagnato dalla musica live dei Radiolinas. L’evento è organizzato da Ilaria Baldo.

Il Flash Mob

Sabato 27 settembre, nel cuore del centro storico, chiunque potrà unirsi a questa festa danzante che mescola divertimento, energia e spirito di comunità. Non serve essere ballerini: bastano entusiasmo, un pizzico di impegno e la voglia di condividere un momento unico, tutti insieme. Perché l’idea alla base del Flash Mob è proprio questa: riscoprire la socialità e la gioia dello stare insieme, muovendosi in sincronia sulle note di un decennio che ha fatto la storia della musica.

Partecipare è semplicissimo: basta iscriversi gratuitamente compilando un form online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuRa0_qStzzaDQV_tqmKw5qhrJDAmlsfQfaXlDRyiggQHvLg/viewform?usp=dialog), imparare i pochi e semplici passi grazie a un videotutorial (https://youtu.be/vgRFeoTM29I), e prendere parte a due ore di prove che si terranno venerdì 26 settembre, dalle 18 alle 20.

Durante la Notte visibile, il Flash Mob sarà ripetuto tre volte (indicativamente alle 19.30, alle 21.00 e alle 22.00), trasformando piazza San Francesco in una grande pista da ballo sotto le stelle.

La serata sarà arricchita anche dalla presenza dell’installazione artistica “The Wall” di Giacomo Carnesecchi, a cura di Hub Project di Michel Sassu, che farà da cornice a un evento capace di unire musica, arte e partecipazione attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ideatrice via WhatsApp al numero 347.1961898.