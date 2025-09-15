Sicurezza, Fratelli d’Italia: “In arrivo quattro nuovi Vigili del Fuoco in provincia di Grosseto”

Firenze. ‘‘Sono stati assegnati alla Toscana 81 Vigili del Fuoco, che andranno ad incrementare gli organici di alcuni Comandi presenti nella nostra regione.

Il personale in arrivo per il soccorso pubblico è parte dei circa 800 Vigili del Fuoco che concludono il 100esimo corso e che giureranno a Roma il prossimo 7 ottobre.

In particolare, saranno 35 i Vigili del Fuoco assegnati alla provincia di Firenze, 7 a quella di Prato, 11 alla provincia di Pistoia, così come 11 saranno le assegnazioni per Arezzo, 13 per il Comando provinciale di Siena e 4 per quello di Grosseto.

Grazie al Governo Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Emanuele Prisco che hanno dimostrato, ancora una volta, di assicurare attenzione alla nostra regione e alle esigenze di soccorso e tutela dei nostri territori”.

Lo scrive, in una nota, il deputato e vice coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

Il commento dell’onorevole Fabrizio Rossi

“L’assegnazione di nuovi Vigili del Fuoco al Comando provinciale di Grosseto rappresenta una notizia importante per la sicurezza del nostro territorio e un segnale tangibile dell’impegno del Governo Meloni verso la Maremma. Grazie al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco, ancora una volta il Governo dimostra di mettere al centro i bisogni reali delle comunità locali”.

È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

In particolare, alla provincia di Grosseto saranno assegnate 4 nuove unità, parte delle 81 complessive destinate alla Toscana nell’ambito del piano di potenziamento degli organici.

“L’arrivo di nuovo personale – prosegue Rossi – rafforzerà un presidio fondamentale come quello dei Vigili del Fuoco, da sempre in prima linea nelle emergenze, dal soccorso civile alla prevenzione degli incendi, fino alla gestione delle calamità naturali. Si tratta di un passo concreto che va nella direzione di garantire maggiore efficienza e sicurezza ai cittadini della nostra provincia”.

“La scelta di destinare nuove unità anche a Grosseto – sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia – conferma la massima attenzione che riserva questo Governo al nostro territorio, che per caratteristiche geografiche e ambientali necessita di risorse adeguate. Personalmente ho sempre seguito con impegno le istanze del Comando provinciale, portandole all’attenzione dei vertici istituzionali. Oggi vediamo i frutti di questo lavoro”.

“La Maremma sa di poter contare su un Governo che non lascia indietro nessuno, che ascolta e agisce. Con l’arrivo di nuovi Vigili del Fuoco, Grosseto potrà affrontare con maggiore forza e serenità le sfide quotidiane legate alla sicurezza e al soccorso pubblico”, conclude Fabrizio Rossi.