Rievocazioni storiche, Fratelli d’Italia: “Patrimonio della nostra identità, Maremma protagonista”

Grosseto. Una giornata all’insegna della cultura, della tradizione e della valorizzazione delle radici locali, quella vissuta ieri in Maremma.

L’onorevole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, ha accompagnato in visita istituzionale l’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati, e l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici di Montecitorio, a due manifestazioni che rappresentano autentici simboli della storia e della vita comunitaria del territorio.

Il pomeriggio si è aperto a Campagnatico, dove si è svolta la 68ª edizione del tradizionale Palio dei Ciuchi, preceduto dal corteo storico che ha animato le vie del borgo. A ricevere la delegazione parlamentare sono stati il sindaco Elismo Pesucci, il vicesindaco Alessandro Ulmi, il consigliere Marco Cinelli e i rappresentanti della Pro Loco Campagnatico, che hanno sottolineato il valore di un evento capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e di rafforzare l’identità della comunità.

Successivamente, la visita si è spostata a Grosseto per la 4ª edizione di “A spasso nel Medioevo… sulle orme del Grifone”, che ha riportato nel cuore del centro storico atmosfere d’altri tempi tra dame e cavalieri, nobili e popolani, tamburini, trombettieri e sbandieratori. In piazza di Nassirya, luogo di partenza del corteo storico, ad accogliere i parlamentari sono stati il vicesindaco Bruno Ceccherini, l’assessore al bilancio Simona Rusconi e vari consiglieri comunali.

«Le rievocazioni storiche sono patrimonio identitario, educativo e turistico del nostro Paese – ha dichiarato Federico Mollicone –. Grazie alla legge approvata dal Parlamento e promossa dal Governo Meloni, della quale sono primo firmatario, queste manifestazioni sono oggi finalmente riconosciute e tutelate, garantendo loro un futuro solido e sostenibile».

«Essere presenti in Maremma – ha commentatato Fabrizio Rossi – significa riconoscere e valorizzare il lavoro di migliaia di volontari, associazioni e amministrazioni che, con passione, mantengono vivo il legame con le nostre radici culturali e storiche. Sono queste iniziative a rendere grande l’Italia delle tradizioni e delle comunità».

«Le rievocazioni storiche non sono solo spettacolo – ha sottolineato Mauro Rotelli -, ma un autentico strumento di coesione sociale, sviluppo locale e valorizzazione del territorio. È nostro dovere sostenere chi tiene viva la memoria e l’identità delle nostre comunità».

«Tradizione, cultura e territorio: la Maremma, ancora una volta, si conferma protagonista di un’Italia che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici», concludono i tre parlamentari.