Follonica (Grosseto). L’istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica ha aderito in tutti i suoi plessi a quanto proposto dal Coordinamento per la pace di Grosseto, che a sua volta aveva accolto la proposta di Scuola per la pace Torino e Piemonte, Docenti per Gaza e Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.

Docenti e studenti sono stati chiamati ad osservare un minuto di silenzio per Gaza e per la Palestina il primo giorno di scuola.

“Un minuto di silenzio per ricordare le migliaia di bambine/i, studenti e insegnanti che non andranno mai più a scuola, perchè colpiti da micidiali ordigni di morte – si legge in una nota dell’Istituto comprensivo -. Un minuto di silenzio per essere vicini alle migliaia di bambine/i, studenti e insegnanti che non possono andare a scuola, perché scuole e università sono state distrutte e loro stanno vivendo sotto continua minaccia di bombardamenti e aggressioni. Un minuto di silenzio per riconoscere che lo scolasticidio in Palestina è strumento deliberato del genocidio di Israele che annienta sistematicamente corpi e culture. Un minuto di silenzio per solidarizzare con coloro che resistono e che continuano a voler insegnare e studiare in condizioni inimmaginabili”.

“Bombardamenti continui, fame, restrizioni all’accesso a internet, elettricità instabile e gli orrori quotidiani del genocidio non hanno spezzato la nostra volontà. Siamo ancora qui, continuiamo a insegnare e siamo ancora impegnati per il futuro dell’istruzione a Gaza”.

(Lettera aperta dei rettori delle università di Gaza, 5 agosto 2025)

Varie sono state le modalità di adesione nel plesso, adeguando le modalità all’età degli alunni e delle alunne.

Alla scuola di infanzia Il Fontino le docenti, all’ingresso, hanno osservato un minuto di silenzio ed hanno appeso uno striscione con la scritta “Un minuto di silenzio per ricordare le migliaia di bambini/e e insegnanti che non andranno più a scuola”.

Un minuto di silenzio per i bambini/e della scuola di infanzia dei Melograni che si sono uniti con i bambini/e della scuola primaria Don Milani nella grande palestra al centro dell’edificio e, dopo il minuto ,hanno cantato una canzone, “E volerà la pace”, che le maestre avevano insegnato lo scorso anno ai bambini/e in occasione della marcia della pace realizzata a Follonica il 6 maggio. lo scorso anno scolastico, dove tutta la cittadinanza e tutte le scuole si riunirono al Parco centrale.

Anche la scuola primaria di Buozzi ha aderito all’iniziativa e la scuola secondaria di primo grado Bugiani stamani ha accolto gli alunni con la bandiera della pace ed ha osservato il minuto di silenzio nelle sue 15 classi alle 10.30.

“La scuola è il primo luogo in cui i bambini imparano a vivere insieme ed è lì che devono essere educati al rispetto, al dialogo e alla pace. Promuovere la pace significa insegnare ai bambini a risolvere i conflitti senza violenza, valorizzando l’ascolto reciproco e la collaborazione. Educare alla pace nelle scuole vuol dire formare cittadini consapevoli, capaci di costruire relazioni positive e inclusive – continua il comunicato -. Le attività didattiche devono incoraggiare la solidarietà, la tolleranza e la comprensione delle differenze culturali, pilastri fondamentali della convivenza pacifica. Attraverso giochi di gruppo, progetti comuni e momenti di riflessione, i bambini imparano che la pace non è un’idea astratta, ma una pratica quotidiana. I docenti dell’Istituto sono ben consapevoli di come la pace debba essere praticata per poterla realizzare”.