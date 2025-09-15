Open day all’Istituto musicale comunale: un’occasione per conoscere i corsi e incontrare i docenti

Grosseto. L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” gestito da Fondazione Grosseto Cultura apre le porte con due giornate di Open day, in programma mercoledì 17 e giovedì 18 settembre dalle 17 alle 19, nella sede della scuola di musica in via Bulgaria 21 a Grosseto.

L’ingresso è libero e non occorre la prenotazione. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino i docenti, scoprire l’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 e ricevere informazioni personalizzate sui percorsi più adatti alle diverse esigenze, dai corsi pre-accademici al dipartimento jazz e moderno, dalla propedeutica alla musicoterapia, fino alle nuove proposte come “La storia del jazz come non l’avete mai sentita”.

Il programma degli Open Day

Nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre saranno presenti Alessandro Benedettelli (chitarra), Alessio Manini (fenomenologia della musica), Eloisa Romeo (pianoforte), Ivan Calò (violino), Laura Bianchi (violoncello), Laura Menchini (pianoforte) e Camilla Farina (propedeutica musicale).

Giovedì 18 settembre sarà invece la volta di Sandra Biagioni (canto), Davide Vallini (saxofono) e Mirko Galeazzi (pianoforte).

In entrambe le giornate parteciperanno inoltre Michele Makarovic (tromba), Lorenza Baudo – che mercoledì seguirà il Coro Vocelibera e giovedì il canto moderno/jazz – e Roberto Rossi (chitarra).

Alle 18.30, al termine delle attività di orientamento, gli insegnanti saliranno sul palco dell’auditorium “Carlo Cavalieri” per una breve performance musicale, regalando al pubblico un assaggio della loro arte e della qualità didattica dell’Istituto.

«L’Open Day – sottolinea il direttore Antonio Di Cristofano – è un momento di incontro e condivisione che permette a tutti di vivere da vicino l’atmosfera della nostra scuola e conoscere il valore del nostro corpo docente. Vogliamo offrire ai cittadini un’occasione per scoprire la ricchezza della proposta formativa e avvicinarsi alla musica come esperienza di crescita e di comunità».

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 0564.453128 o scrivere a info@istitutomusicalegiannetti.it.