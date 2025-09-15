Inaugurata la nuova scuola elementare: è stata ricostruita dopo l’alluvione del 2012

Orbetello (Grosseto). L’anno scolastico a Orbetello si apre con l’inaugurazione della nuova scuola elementare di Albinia, ricostruita dall’amministrazione comunale lagunare dopo che l’alluvione del 2012 l’aveva spazzata via.

Per la prima volta la campanella torna a suonare per i circa 140 alunni della scuola elementare di Albinia che, dopo i tragici eventi dell’alluvione, tornano ad avere una scuola tutta per loro. Un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziati dal Comune di Orbetello e dalla Regione Toscana, e un percorso costellato di tante difficoltà, superate con determinazione da chi il territorio lo vive e lo amministra e non ha mai rinunciato all’obiettivo: «Ci abbiamo sempre creduto – sottolinea il sindaco Andrea Casamenti – nonostante tutti i problemi e le avversità. Ci siamo impegnati all’inizio del primo mandato a dare questa importante risposta alla comunità di Albinia e non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo. Abbiamo dovuto riprogettare la scuola e dopo la posa della prima pietra, avvenuta nel 2018, è successo di tutto: covid e guerre hanno complicato i lavori e fatto lievitare i costi, ma, nonostante tutto siamo arrivati a restituire ai ragazzi la loro scuola».

Una vittoria non soltanto per la maggioranza che amministra il Comune, ma per l’intera comunità di Albinia: «E’ stata una grande emozione per me vedere i ragazzi tornare a scuola, nella loro scuola – dichiara la vicesindaco Chiara Piccini – io c’ero quando è stata spazzata via, l’alluvione ha colpito al cuore la comunità di Albinia, che è la mia comunità, e quella di oggi è una vittoria della nostra squadra di governo, ma anche della popolazione. Un risultato che arriva grazie alla coesione della maggioranza, alla pazienza e alla determinazione delle famiglie, dell’attuale dirigente Laura Fois e della precedente, la dottoressa Roberta Capitini, con cui ho lavorato a stretto contatto per il raggiungimento di questo traguardo e che è stata un importante tramite tra noi e i genitori».

Un taglio del nastro accolto dai giovanissimi studenti con un fragoroso coro festoso che è stato il gioioso suono di un nuovo inizio: «Dopo anni di duro lavoro – aggiunge in conclusione il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi – raggiungiamo un obiettivo storico, frutto del lavoro di una squadra che ha saputo lavorare con coesione e unità guardando al futuro e occupandosi del futuro, curando quello dei nostri bambini. Non solo Albinia, dove il risultato è più evidente, ma anche in tutte le altre scuole del nostro territorio abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando, come per esempio al palazzetto dello sport di Orbetello, struttura sportiva che ricomincerà presto a ospitare l’attività di molti studenti, in quanto i lavori di riqualificazione stanno procedendo spediti».