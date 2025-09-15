Home GrossetoGestione del rischio cardiovascolare: se ne parla in un congresso al Misericordia
Gestione del rischio cardiovascolare: se ne parla in un congresso al Misericordia

L'iniziativa è organizzata dalla Uoc di Medicina interna e della Uoc di Cardiologia di Grosseto e si terrà il 19 e 20 settembre

di Redazione
Grosseto. Un’occasione di approfondimento e di condivisione delle metodiche per la gestione del rischio cardiovascolare, è quella offerta dal congresso “Medicina interna e Cardiologia: gestione del rischio cardiovascolare, oggi e domani”.

L’iniziativa è organizzata dalla Uoc di Medicina interna e della Uoc di Cardiologia di Grosseto e si terrà il 19 e 20 settembre nell’auditorium dell’ospedale Misericordia.

«Il congresso – spiegano i direttori scientifici e direttori delle rispettive Uoc, Andrea Montagnani e Ugo Limbruno nasce con l’obiettivo di offrire un aggiornamento specialistico e multidisciplinare su un tema di cruciale importanza: la gestione del rischio cardiovascolare, elemento centrale nella prevenzione degli eventi acuti e nella tutela della salute. Saranno approfonditi aspetti clinici e terapeutici legati a dislipidemia, malattia renale cronica, ipertensione resistente e scompenso cardiaco, patologie ad alto impatto epidemiologico che richiedono un approccio sempre più integrato e personalizzato». 

Particolare attenzione verrà riservata ai nuovi modelli di cura, dal telemonitoraggio all’integrazione ospedale-territorio, strumenti indispensabili per garantire continuità assistenziale e percorsi di cura più efficaci.

L’evento si avvarrà della partecipazione di ‘opinion leader’ nazionali, che offriranno il loro contributo scientifico e clinico, stimolando il confronto e la condivisione di esperienze.

«Obiettivo finale del congresso – concludono Montagnani e Limbruno – è migliorare la pratica quotidiana attraverso conoscenze avanzate e strategie innovative di prevenzione, diagnosi e trattamento, promuovendo la collaborazione interdisciplinare nella gestione globale del paziente cardiovascolare».

