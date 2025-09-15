Home GrossetoForza Italia Giovani: sei grossetani alla festa nazionale “Azzurra libertà”
Forza Italia Giovani: sei grossetani alla festa nazionale “Azzurra libertà”

Spinelli e Baldi: “Sta nascendo un nuovo gruppo giovanile che lavora per il territorio”

di Redazione
Grosseto. Il responsabile di Forza Italia Giovani della provincia di Grosseto, Cesare Spinelli, ed il consigliere comunale di Grosseto, Ludovico Baldi, esprimono grande soddisfazione per l’ampia partecipazione delle province toscane e soprattutto della Maremma ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale del movimento giovanile di Forza Italia che si è appena conclusa a San Benedetto del Tronto.

“Summit di questo tipo – commenta il candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Luca Agresti avvicinano i giovani alla vita politica e amministrativa del territorio, portando una ventata di freschezza e cambiamento. Forza Italia, come dico sempre, è un partito contemporaneo, al passo con i tempi e, proprio in quest’ottica crede, promuove e sostiene appuntamenti in cui i giovani, con tutta la loro energia e dinamismo, fanno e parlano di politica”.

“Siamo soddisfatti – dichiarano Spinelli e Baldiper la partecipazione e il contributo portato da tutti i rappresentanti grossetani. Sta nascendo un nuovo gruppo giovanile azzurro, fatto da ragazzi entusiasti che si confrontano e lavorano per lo sviluppo del territorio provinciale. La partecipazione attiva dimostra che la politica, quando sa ascoltare e dare spazio, è capace ancora di appassionare. Siamo pronti a confrontarci sui temi che riguardano il futuro del Paese, portando la voce e le idee della Toscana al centro del dibattito nazionale”.

