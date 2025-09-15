Doppio intervento di AdF a Casalecci, possibili disagi in alcune vie

Grosseto. Giovedì 18 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Grosseto per un doppio intervento di rifacimento camera di manovra in località Casalecci.

I lavori

Il primo intervento è in programma dalle 16 alle 19.30 e potrebbe determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Campo al Pino, località Doni, località Fontebianca, Rogaie, Marruchetone, Vallerotana, via Scansanese, Stiacciole, via Rosellana, via Molino Vecchio, viale Ombrone, via Messico, via Laghi Poderi, via John Lennon, via Genova, via Freddie Mercury, via Fratelli Matteini, via di Brancaleta, via del Tino, via del Roseto Fiorito, via del Peruzzo, via dello Sbirro, via delle Terme, via delle Cave, via del Commendone, via dei Laghi, via degli Etruschi, via degli Aiali, via Corti del Tino, via Batignanese, via Amalfi, Strada Provinciale 44 delle Conce, strada delle Bucacce, strada le Vigne, strada il Terzo 1-2-3-4, e zone limitrofe.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 20, salvo imprevisti.

Il secondo intervento è in programma dalle 14.00 alle 21.30 e potrebbe determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in podere Ascianghi, strada comunale di San Martino, strada della Steccaia, strada delle Bucacce, via delle Collacchie, via Etna, via Gallura, via Irpinia, via Istia d’Ombrone, via pedonale delle Collacchie, via Ponte Tura, via privata Maremmana, via Romagna, via Scansanese, via Sila, via Versilia, via Vesuvio e zone limitrofe.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 22, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.