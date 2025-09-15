Home Grosseto“City Diplomacy Lab”: il “Modello Grosseto” protagonista del convegno
L’incontro si è svolto nella prestigiosa Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma

Grosseto. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha preso parte oggi ai lavori del City Diplomacy Lab, l’alleanza delle città italiane ed europee nata per promuovere i rapporti diplomatici tra i Comuni di tutto il mondo.

L’incontro si è svolto nella prestigiosa Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, in occasione del convegno organizzato dal direttore del City Diplomacy Lab, Lorenzo Kihlgren Grandi. All’evento hanno partecipato parlamentari, docenti universitari e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi.

Il convegno

Il focus del convegno è stato incentrato sul ruolo sempre più strategico dei sindaci nella gestione dei rapporti diplomatici internazionali e sulle ricadute concrete che tali relazioni possono avere a livello locale.

Durante i lavori si è discusso anche dei rischi legati agli accordi commerciali internazionali e delle opportunità per i territori, aprendo così il dibattito agli interventi dei primi cittadini presenti.

Tra questi, il sindaco Vivarelli Colonna ha portato l’esperienza del Comune di Grosseto, che si sta affacciando con determinazione sul panorama delle relazioni internazionali. In particolare, il sindaco ha illustrato il cosiddetto “Modello Grosseto”, realizzato in collaborazione con le agenzie governative Sace, Simes e Ice, che verrà ulteriormente approfondito nel convegno in programma domani al teatro degli Industri, dove sarà presentato un percorso dedicato all’internazionalizzazione del tessuto produttivo locale.

Vivarelli Colonna ha infine sottolineato come, nel prossimo futuro, i sindaci saranno sempre più chiamati a gestire direttamente i rapporti internazionali, con effetti diretti sui propri territori. Una sfida che richiederà formazione specifica per il personale dedicato e, soprattutto, una forte sinergia tra Governo e amministrazioni locali.

Un’alleanza indispensabile per affrontare con efficacia i gemellaggi e cogliere le opportunità della diplomazia delle città.

