Verso le regionali, Minucci: “Il futuro della Maremma è nei giovani, basta sussidi”

Grosseto. “Il futuro della Maremma passa dai giovani“.

A dichiararlo è Luca Minucci, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia Grosseto.

“Senza opportunità vere rischiamo di perdere una generazione intera, costretta a lasciare questa terra per costruirsi un futuro altrove – sottolinea Minucci -. È una responsabilità politica enorme e la sinistra ha fallito scegliendo per anni la strada dei sussidi e dell’assistenzialismo, invece di creare condizioni per lavoro e crescita”.

“Insieme ad Alessandro Tomasi e a Fratelli d’Italia abbiamo una visione diversa, fondata su quattro pilastri – spiega il candidato –:

1. lavoro e imprese, con incentivi concreti alle aziende che assumono giovani, soprattutto nei settori strategici per la Maremma, come il turismo di qualità, agricoltura innovativa, nautica e portualità, energie pulite e nuove tecnologie;

2. formazione utile; basta corsi calati dall’alto che non servono a nulla. Occorre costruire percorsi formativi mirati alle esigenze reali del territorio, capaci di dare competenze spendibili e concrete;

3. casa e autonomia, con politiche abitative che permettano ai giovani di uscire dall’incertezza, sostegno all’acquisto della prima casa, agevolazioni sugli affitti e strumenti per favorire la residenzialità delle giovani coppie;

4. protagonismo e spazi, i giovani devono tornare ad essere protagonisti. Servono spazi di socialità, cultura e sport e un coinvolgimento vero nelle decisioni, non solo consulte simboliche”.

“Il nostro obiettivo è chiaro: i giovani non devono dipendere da sussidi, ma devono avere l’opportunità di costruire il loro futuro qui, in Maremma – termina Minucci -. Vogliamo che restino, che lavorino e che investano in questo territorio, perché senza giovani questa terra non ha futuro”.