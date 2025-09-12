Trilogia dell’Equinozio: un viaggio tra poesia e cultura nei parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Tre appuntamenti imperdibili nei siti archeologici di Vetulonia, Roselle e Cosa (Ansedonia) per un viaggio emozionante tra poesia, memoria storica e rinascita culturale.

La Trilogia dell’Equinozio è un evento promosso dall’associazione culturale Polis 2001, con il sostegno dei Parchi archeologici della Maremma, volto a riscoprire il valore dei luoghi antichi come patrimonio vivo, capace di parlare al presente e al futuro.

I tre eventi della Trilogia dell’Equinozio

19 settembre – Vetulonia

“Etruschi, il seme della libertà”

In uno dei luoghi simbolo della civiltà etrusca, nella maestosa Tomba della Pietrera di Vetulonia, si terrà un omaggio poetico a un popolo che viveva in armonia con la natura e con un profondo senso della libertà e dell’uguaglianza, soprattutto tra uomini e donne. Attraverso le parole dei poeti Alberto Caramella e Claudio Spinelli, e in ricordo di Italo Calvino, scomparso proprio il 19 settembre 1985, si evocherà il dialogo tra vivi e morti, tra passato e presente, tra città invisibili e tombe eterne.

20 settembre – Roselle (Anfiteatro romano) – Ore 17

“Ipazia, anima del sapere”

Nel cuore dell’antica città di Roselle, prende vita il racconto struggente di Ipazia, filosofa e scienziata di Alessandria d’Egitto, uccisa barbaramente per la sua libertà di pensiero. La poesia di Mario Luzi e i testi di Maria Modesti restituiranno voce e corpo a una figura simbolo dell’eros del sapere, della bellezza della conoscenza e della tragedia dell’intolleranza. Una riflessione potente sull’eredità spirituale e culturale di una donna oltre il suo tempo.

21 settembre – Cosa (Ansedonia) – Ore 17

“Dominio del Gladio e Impero del Cuore”

Nel giorno dell’equinozio d’autunno, l’antica città romana di Cosa diventa scenario di una celebrazione della poesia latina e dell’eredità culturale di Roma. Attraverso i versi di Virgilio, Ovidio e Catullo, si parlerà dell’amore, della legge, del potere e del ruolo delle donne nella costruzione di un impero che ha posto le basi della nostra civiltà. Un ponte tra l’antico e il contemporaneo, tra la forza del gladio e la profondità del cuore.

Un progetto culturale per il territorio

La Trilogia dell’Equinozio è il frutto dell’impegno quarantennale dell’associazione Polis 2001, fondata e diretta da Francesco Tarsi, pioniere della valorizzazione artistica e culturale dei siti archeologici. Con il riconoscimento ufficiale della settima Commissione cultura della Camera dei Deputati, questi eventi rappresentano l’avvio di un percorso stabile di programmazione anche invernale nei parchi archeologici della Maremma, recentemente istituiti per decreto legislativo, e da anni richiesti proprio dall’associazione.

Arte, poesia e partecipazione

Oltre agli attori, poeti e registi, la trilogia coinvolge volontari, operatori culturali, personale dei siti e mira ad attivare una sinergia virtuosa tra enti locali, la Provincia di Grosseto e i parchi archeologici della Maremma. L’associazione Polis 2001 auspica, avendone fatto richiesta, che si instauri una sinergia virtuosa con i 3 comuni nei quali territori l’associazione ha operato in questi 40 anni (Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello) e che finalmente possono usufruire della nuova struttura statale dei Parchi Archeologici della Maremma.

Tra gli artisti e gli operatori culturali partecipanti: Francesco Tarsi, Davide Braglia, Alessandra Cosimato, Claudio Spinelli, Lucia Filisdeo, Giuseppe Maria Miranda, Elisa Forte, Elettra Genova.