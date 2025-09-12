Sanità, Rossi: “Rete ospedaliera al collasso, dalla Regione solo fallimenti”

Grosseto. “Il grido d’allarme lanciato oggi da Anaao Assomed Toscana sulla condizione della rete ospedaliera della Asl Toscana Sud Est, tra pronto soccorso al collasso, carenza di medici e posti letto insufficienti, non può cadere nel vuoto. È la conferma di ciò che denunciamo da anni: la sanità toscana, sotto la guida del Pd e della sinistra, sta vivendo un progressivo e inaccettabile degrado”. È quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commentando il comunicato diffuso dal sindacato toscano dei medici.

“Dai dati riportati – sottolinea Rossi – emergono numeri impressionanti: nei pronto soccorso della sudest mancano oltre 30 medici, i tassi di accessi impropri superano il 40%, mentre i posti letto ordinari sono inferiori di quasi 180 unità rispetto al fabbisogno e di 169 per la lungodegenza. Tutto questo significa reparti sovraffollati, tempi di attesa insostenibili e condizioni di lavoro al limite per gli operatori sanitari, che continuano a garantire le cure con professionalità e sacrificio, pur essendo tra i meno retribuiti d’Italia”.

“Il fallimento del sistema di cure intermedie, che avrebbe dovuto alleggerire il carico degli ospedali, è l’ennesima prova dell’incapacità gestionale della Regione Toscana – tuona il deputato grossetano –. Una programmazione sbagliata, che penalizza soprattutto i territori periferici come la Maremma, il Casentino, la Val di Chiana e l’Amiata, dove i cittadini vivono quotidianamente il dramma della carenza di servizi sanitari di prossimità”.

“In questo contesto – aggiunge Rossi – assume ancora più importanza la visita che lunedì 22 settembre il Ministro della salute, Orazio Schillaci, effettuerà a Grosseto all’ospedale Misericordia. Sarà l’occasione per rappresentare al Governo le difficoltà del nostro territorio e per confermare l’impegno di Fratelli d’Italia nel rilancio della sanità pubblica”.

“Fratelli d’Italia continuerà a battersi in Parlamento e in Consiglio regionale per difendere la sanità pubblica, per ridare dignità agli operatori e garantire a tutti i cittadini, anche nelle aree più disagiate, lo stesso diritto fondamentale alla salute. La Regione non può più girarsi dall’altra parte: servono subito risposte concrete, investimenti mirati e un vero cambio di rotta nella gestione della sanità toscana”, conclude Fabrizio Rossi.