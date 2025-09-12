Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Mercoledì 17 settembre AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di manutenzione programmata in via Santo Stefano, a Porto Santo Stefano.
I lavori, in programma dalle 9.00 alle 10.30, potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Santo Stefano, via del Molo, via corso Umberto I, via Sordini, via del Quartiere, via Cappellini, piazzale dei Rioni, via Jacovacci, via Breschi, via Civinini, via dei Fari, via Garibaldi, via della Chiesa. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 11, salvo imprevisti
Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.