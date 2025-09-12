Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie della città, ecco quali

Home FollonicaLavori di AdF: possibili disagi in alcune vie della città, ecco quali
L'intervento è in programma martedì 16 settembre

Follonica (Grosseto). L’intervento in programma a Follonica per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in via dell’Albatro si terrà martedì 16 settembre.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 10.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via dei Tigli, via dell’Albatro, via delle Tamerici, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Pioppi nel tratto tra via dei Pini e via dell’Albatro, via degli Olivi.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente, alle 11, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

