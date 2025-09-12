Lavori di AdF: possibili disagi in alcune vie della città

Home AttualitàLavori di AdF: possibili disagi in alcune vie della città
Grosseto. Mercoledì 17 settembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di rifacimento camera di manovra in via Tevere.

I lavori

I lavori, in programma dalle 8.30 alle 16.00, potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Adda, via Adige, via Albegna, via Aquileia, via Arno, via Po, via Tevere e zone limitrofe.

Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 16, salvo imprevisti.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

