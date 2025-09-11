Verso le regionali, Amati: “La Radiologia funziona a singhiozzo, promesse disattese”

Grosseto. «Lo scorso 29 luglio era stato annunciato con grande enfasi l’arrivo della nuova direttrice dell’Unità complessa di radiologia di Massa Marittima e Castel del Piano. Una nomina che, secondo il direttore generale della Asl sudest Marco Torre, avrebbe dovuto rappresentare un passo decisivo per il rilancio dell’attività diagnostica amiatina. Tutti avevano accolto la notizia con speranza e fiducia, soprattutto i cittadini dell’area amiatina, che da tempo soffrono a causa di un servizio a singhiozzo. Eppure oggi, a distanza di settimane, la realtà è ben diversa: le ecografie continuano a essere effettuate soltanto due giorni alla settimana».

È quanto denuncia Guendalina Amati, candidata al Consiglio regionale della Toscana per Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Grosseto.

«L’arrivo della dottoressa Maccari era stato presentato come la panacea di tutti i mali – prosegue Amati –. Ci era stato detto che il potenziamento del gruppo di lavoro avrebbe portato a una riorganizzazione capace di garantire qualità e continuità del servizio. Ma come si spiega allora che, pur avendo un medico radiologo presente ogni giorno in ospedale, le prestazioni diagnostiche restano ferme a due giorni settimanali: esattamente come prima?».

«Pochi giorni fa le liste Cup non sono state aperte – evidenzia Amati – e, nonostante la presenza del medico in ospedale, non è stato eseguito alcun esame diagnostico. Mi chiedo: chi ha la responsabilità di controllare l’apertura delle liste? Chi si assume la responsabilità verso i cittadini che continuano a subire disagi inaccettabili?».

«La Regione Toscana è brava a riempire le pagine dei giornali con annunci e proclami, ma la realtà quotidiana è fatta di servizi disattesi, liste d’attesa infinite e pazienti lasciati soli. Il tutto dentro una sanità regionale con un buco da 160 milioni di euro e un indebitamento che sfiora i 2 miliardi. Non si può più far finta di niente: la Maremma e l’Amiata meritano una sanità vera, efficiente e vicina ai cittadini, non solo promesse sulla carta», conclude Guendalina Amati.